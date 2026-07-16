La Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe se transformó este jueves en el epicentro de la alegría comunitaria. El Centro de Deportes Municipal fue el escenario elegido para el cierre definitivo de las actividades programadas para estas vacaciones de invierno. Organizada en conjunto por la Subsecretaría de Deportes y la Secretaría de Políticas Sociales, la jornada unió el playón deportivo y la playa en un solo espacio de recreación al aire libre, consolidando el éxito de la primera experiencia local con colonias de invierno.
Las Estaciones Municipales de Santa Fe despidieron las vacaciones de invierno con una jornada recreativa
En una jornada cargada de juegos, deportes y merienda, 16 de las 18 Estaciones de la ciudad confluyeron en el Centro de Deportes. Grandes y chicos le bajaron el telón a una exitosa agenda invernal.
Durante la tarde, niños, jóvenes y adultos que asisten cotidianamente a las Estaciones Municipales participaron de encuentros de vóley, básquet, fútbol y tenis de mesa. Las actividades contaron con la coordinación de los profesores de educación física del municipio. El predio también dispuso de tableros de ajedrez, peloteros y juegos tradicionales que hicieron disfrutar a las infancias en un clima de total integración que incluyó música y una merienda compartida.
Un Estado de cercanía en el territorio
El intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, acompañó el encuentro y puso en valor el esfuerzo articulado de las distintas áreas locales. “Acá siempre se respira alegría. Uno llega y ve a los chicos sonrientes, esperanzados y con mucha felicidad, y eso es fruto del trabajo de todo el equipo municipal”, destacó el mandatario, quien además celebró las condiciones climáticas: “Nos tocó un día primaveral, así que estamos muy felices”.
Poletti remarcó que el objetivo de la gestión fue mantener una fuerte presencia en los barrios durante el receso escolar a través de Cultura, Producción y Capital Activa. No obstante, hizo especial hincapié en el rol de contención periférica. “Es muy importante el acompañamiento a las familias, porque todas estas propuestas son gratuitas y se desarrollan en el territorio. No hace falta trasladarse: cada barrio tiene su Estación Municipal y tenemos que aprovecharla”, concluyó.
Por su parte, el subsecretario de Deportes, Carlos Marzo, enfatizó que este dispositivo no se limita al período invernal sino que se sostiene todo el año en polideportivos y estaciones de la capital provincial. “Esta primera experiencia con las colonias de invierno también representa un punto de partida para seguir creciendo. Vamos sumando actividades semestre a semestre y año a año, potenciando lo que hacemos”, proyectó el funcionario.
Contención y refugio en los barrios
Las Estaciones Municipales funcionan bajo la premisa de construir un Estado de proximidad y garantizar el ejercicio de la ciudadanía. Para los referentes barriales que trabajan a diario en el territorio, el valor de estos espacios trasciende lo estrictamente recreativo.
Micaela Molina, referente de la Estación Loyola Sur desde hace tres años, describió con crudeza y orgullo la realidad de su zona: “Trabajamos en un barrio con muchas necesidades, donde para muchos chicos la Estación representa un lugar seguro. Allí encuentran contención, una merienda o un desayuno, un festejo y un espacio donde sentirse acompañados. De alguna manera podemos compensar muchas situaciones que forman parte de su vida cotidiana”.
En sintonía, Amilcar Zarco, miembro de la Estación San Lorenzo desde hace seis años en el área de apoyo educativo, ratificó que las Estaciones son “la primera línea de las políticas públicas en los barrios”, ponderando el alcance que tienen también en los adultos mayores a través de talleres de oficios y espacios de encuentro estables.
Cierre de una apuesta que promete repetirse
El masivo encuentro en la Costanera santafesina demostró que la apropiación del espacio público sigue siendo la herramienta más eficaz para la integración social. Al reunir a 16 de las 18 Estaciones Municipales, la ciudad no solo despidió las vacaciones de invierno con una gran sonrisa colectiva, sino que dejó asentada una base sólida para que las colonias invernales se conviertan en una política de Estado fija, capaz de llevar igualdad de oportunidades y contención a cada rincón de Santa Fe.