En el marco de las vacaciones de invierno, la Municipalidad de Santa Fe recuerda que durante el mes de julio se desarrollarán distintos paseos guiados gratuitos para descubrir la ciudad desde nuevas miradas. Las propuestas, organizadas por la Subsecretaría de Turismo, invitan a recorrer espacios emblemáticos, conocer la historia local, disfrutar de los paisajes naturales y acercarse a los sabores que identifican a la capital provincial.
Qué paseos guiados gratuitos que se pueden hacer en Santa Fe durante las vacaciones de invierno
Durante el receso invernal, santafesinos y turistas pueden participar de diferentes recorridos que combinan historia, patrimonio, naturaleza y gastronomía. Todas las propuestas son gratuitas, con inscripción previa y cupos limitados.
Con actividades pensadas para vecinos y visitantes de todas las edades, los recorridos ofrecen experiencias que combinan patrimonio, cultura, naturaleza y producción local, consolidando a Santa Fe como un destino para disfrutar también durante el invierno.
Paseos para descubrir la ciudad
Entre las propuestas se encuentra “Historia, aromas y tradiciones santafesinas”, un recorrido que invita a conocer la Iglesia San Juan Bautista, el Colegio La Salle y la Planta Potabilizadora de Aguas Santafesinas. Se realizará el miércoles 8 de julio a las 10 y el jueves 16 de julio a las 14.
Para quienes buscan una experiencia al aire libre, se desarrollará “Entre juegos, anécdotas y naturaleza: explorando la laguna”, un paseo lúdico por la Costanera que culmina en la Reserva Ecológica. La actividad está prevista para el viernes 17 de julio a las 15.
La gastronomía también tendrá su espacio con “Merengo: una historia por contar”, una visita que permite conocer la trayectoria del tradicional alfajor santafesino. Los recorridos serán el miércoles 8 de julio a las 12:30, y los martes 14 y 21 de julio en los horarios de 13:30 y 14:30. Además, el martes 14 de julio a las 14 se realizará una visita con guía en Lengua de Señas (LSA).
Todos los paseos son gratuitos, requieren inscripción previa y cuentan con cupos limitados. Quienes deseen participar podrán consultar el detalle de cada propuesta e inscribirse a través de las redes oficiales de @turismosantafecapital. La programación completa puede consultarse en la Agenda de Vacaciones de Invierno .