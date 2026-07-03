Una nueva edición

Ya se puede visitar La Diseña de inverno en la Estación Belgrano

El intendente Juan Pablo Poletti participó de la apertura de la tradicional feria de innovaciones creativas. El evento es con entrada libre y gratuita, y reúne a diseñadores de toda la región en la planta alta de la ex terminal de trenes e inauguró oficialmente la agenda de las vacaciones de julio.