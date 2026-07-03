La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha oficialmente la edición invernal de La Diseña Santa Fe, la emblemática feria que nuclea la producción de los emprendedores y creativos de la capital y la región. La actividad, que se desarrolla en la planta alta de la Estación Belgrano con acceso libre y gratuito para toda la comunidad, comenzó este 2 de julio y se extenderá en una primera etapa hasta el 5, en el horario de 16 a 21.
Ya se puede visitar La Diseña de inverno en la Estación Belgrano
El intendente Juan Pablo Poletti participó de la apertura de la tradicional feria de innovaciones creativas. El evento es con entrada libre y gratuita, y reúne a diseñadores de toda la región en la planta alta de la ex terminal de trenes e inauguró oficialmente la agenda de las vacaciones de julio.
La propuesta tendrá una segunda fase programada del 9 al 12 de julio en el mismo horario, ofreciendo una renovación total de expositores entre ambas semanas. De este modo, la feria se consolida en el calendario local como una fuerte política pública destinada a potenciar el desarrollo económico, promoviendo la comercialización y difusión de bienes culturales con identidad santafesina.
El encuentro constituye una vidriera estratégica para marcas que abarcan los rubros de indumentaria, accesorios, objetos de decoración y mobiliario, cuyos creadores completaron previamente un proceso integral de capacitación en gestión, sustentabilidad y costos impulsado por el municipio para fortalecer el sector.
El intendente Juan Pablo Poletti acompañó el arranque de la feria y manifestó: “Estamos ante una nueva apertura de La Diseña de invierno en los altos de la Belgrano y, sin lugar a dudas, el objetivo es potenciar y darle la oportunidad a muchos emprendedores para que muestren y comercialicen sus productos”.
En esa línea, el mandatario local destacó la continuidad de las políticas creativas y sumó: “Estamos muy contentos de poder ofrecer esta oportunidad en una marca registrada que ya es La Diseña, un espacio donde el equipo técnico trabaja intensamente para innovar y darle nuevos aires cada año; invitamos a todos los santafesinos a que la recorran, compren y apoyen, porque hay una gran variedad de rubros y ofertas”.
Por su parte, la secretaria de Cultura municipal, Luciana Ceresola, detalló que “esta semana contamos con más de 70 diseñadores y la semana que viene tendremos más de 85, siguiendo con la selección alcanzada a finales del año pasado, lo que representa la gran fiesta de un ciclo formativo continuo”.
Luego, la funcionaria remarcó el dinamismo de la propuesta e indicó: “Es una política pública que nos ocupa casi todo el año y nos genera una alegría enorme inaugurar las vacaciones de julio con esta feria abierta; los santafesinos tienen que venir las dos semanas porque las propuestas van a ser 100% diferentes entre sí”.
Potenciando emprendedores
La diseñadora del taller de arte en vitrofusión ‘Alpasinche’, Ana María Carreras, valoró la vidriera comercial que otorga la administración local y relató: “Hace nueve años que participamos en La Diseña y nos encanta porque nos brinda una posibilidad excelente para mostrar lo que hacemos, ya que no contamos con un negocio a la calle y realizamos las ventas de forma digital”.
Respecto a la identidad sustentable de sus productos basados en el templado y reutilización de vidrio float y botellas desechables, la expositora concluyó: “Tenemos muy buenas expectativas para estos días porque es una oportunidad ideal para que el público vea los objetos terminados en el stand”.
El emprendedor de la marca de indumentaria y skate local ‘Bueno Perdón’, Nahuel Faiutti, indicó que “hace dos años que participamos en las ferias y las instancias de capacitación nos han servido bastante para nutrirnos, pasar diferentes etapas y evolucionar en el desarrollo de la marca”.
Finalmente, el joven diseñador expresó que “nuestras expectativas son siempre positivas, y nos parece fundamental que la Municipalidad mantenga este apoyo a los emprendimientos locales y continúe generando y profundizando estos espacios de desarrollo cultural orientados a los jóvenes”.