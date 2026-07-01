A pocos días del comienzo de las vacaciones de invierno, el sector turístico de la costa santafesina mantiene las expectativas puestas en una llegada de visitantes de último momento. Sin embargo, reconocen que aún las consultas son pocas y las reservas avanzan lentamente en un corredor que reúne más de 8.000 plazas de alojamiento distribuidas a lo largo de la ruta provincial Nº 1.
Los cabañeros de la costa santafesina esperan al turismo de invierno pero las reservas aún son escasas
Los cabañeros santafesinos lanzan promociones para motivar las reservas, pero el contexto económico y el mundial de fútbol afectan la llegada de turistas. Esperan a las familias y a los pescadores.
“La verdad que muy pocas consultas. Algunos colegas ya tienen algunas reservas, pero todos comentan que muy pocas consultas, por lo menos hasta el momento”, describió Guillermo Kees, secretario de la Cámara de Cabañeros y Prestadores de Servicios Turísticos de la Provincia de Santa Fe (Cabasetur) a El Litoral.
El cabañero explicó que la temporada invernal históricamente presenta menor movimiento que el verano, aunque suele encontrar un impulso en la pesca deportiva. Este año, sin embargo, ese fenómeno tampoco termina de consolidarse.
“En general el invierno es muy difícil. Por ahí, como se pone linda la pesca variada, hay más afluencia de pescadores. Pero en este año en particular tampoco se está dando que vengan los amantes de la pesca. Vemos que hay movimiento, pero llegan a un destino costero, pescan y a la tardecita se pegan la vuelta a su lugar de origen”, señaló.
Kees consideró que el contexto económico continúa siendo uno de los principales condicionantes para el turismo interno. A ello sumó un factor coyuntural que, a su entender, también influye en la decisión de viajar. “Entendemos que, más allá de la crisis económica, también toda la actividad está eclipsada por el mundial de fútbol. La gente está enfocada en ver los partidos en su casa, con la estufa”, graficó.
Para atraer visitantes
Frente a un escenario de demanda cautelosa, la mayoría de los complejos lanzó promociones para incentivar las reservas durante el receso. Según explicó Kees, abundan los descuentos por pago anticipado, obsequios para los huéspedes y beneficios como una noche sin cargo en estadías de al menos dos noches. También las empresas que ofrecen excursiones en kayak o aplican bonificaciones para grupos.
En cuanto a los valores, indicó que existe una amplia variedad de opciones según el nivel de servicios. “Los precios varían bastante: hay un rango de entre 25.000 y 40.000 pesos por persona por noche en base doble. En algunos casos, las cabañas cuestan entre 80.000 y 100.000 pesos por noche para dos personas", precisó.
El corredor turístico de la ruta provincial Nº 1 concentra una de las principales ofertas de alojamiento de la provincia, con complejos que disponen de entre 20 y 100 plazas cada uno, para recibir visitantes durante el invierno. La Cámara también incluye a otros dos corredores: por la ruta 11 y en el sur de la provincia, en Carcarañá.
Vacaciones Copadas
Mientras el sector privado aguarda un mayor movimiento, el Gobierno de Santa Fe presentó este martes la programación oficial de “Vacaciones Copadas”, la propuesta para el receso invernal 2026 que reunirá más de 150 actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas en los 19 departamentos de la provincia.
La agenda se desarrollará entre el 4 y el 19 de julio con iniciativas destinadas a niños, adolescentes y familias. Durante la presentación, la secretaria de Turismo de la provincia, Marcela Aeberhard, destacó que Santa Fe cuenta con nueve regiones turísticas y sostuvo que las ciudades de Santa Fe y Rosario constituyen las principales puertas de ingreso para los visitantes. Las ciudades están preparadas para recibir programas infantiles y familiares”, afirmó la funcionaria.
Además, remarcó que la programación incluye una amplia oferta cultural, fiestas gastronómicas y circuitos turísticos vinculados al deporte, entre ellos el circuito Messi, el renovado Monumento Nacional a la Bandera, el Museo del Deporte Santafesino y el Acuario del Río Paraná, además de eventos como El Invernal y La Diseña.