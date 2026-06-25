Rosario se consolida como uno de los destinos preferidos para las próximas vacaciones de invierno.
Vacaciones en Rosario: agenda para los más chicos, el Monumento renovado y el circuito Messi
Con actividades de lunes a lunes y promociones hoteleras, la ciudad se posiciona como epicentro del turismo nacional. En diálogo con CyD Litoral, la secretaria Alejandra Mattheus destacó la puesta en valor del Monumento a la Bandera y la amplia oferta para toda la familia durante julio.
Con una propuesta diseñada especialmente para las infancias, una fuerte articulación con el sector privado y una agenda cultural que se extenderá durante todo el mes de julio, la ciudad del sur provincial busca captar no solo al turismo santafesino sino a viajeros de toda la Argentina, aprovechando el desdoblamiento de los recesos escolares.
La oferta para esta temporada se estructuró a partir de un trabajo mancomunado entre las áreas de turismo municipal, provincial y las cámaras empresariales.
El objetivo es incentivar estadías más prolongadas mediante promociones especiales en los hoteles —que adaptaron sus establecimientos con áreas lúdicas para niños— y una cartelera de espectáculos de lunes a lunes con opciones gratuitas o de tarifas muy accesibles.
Infraestructura histórica y el orgullo mundialista
En declaraciones a CyD Litoral, la secretaria de Deportes y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, remarcó la importancia de las obras de infraestructura recientemente inauguradas en el emblema de la ciudad.
"Quedó hermoso el Monumento, vale la pena que vengan a recorrerlo. Lo hemos inaugurado con las obras que llevó adelante el gobernador Maximiliano Pullaro. Hace 10 años que estaba en obra y hoy está puesto en valor", resaltó la funcionaria, recordando que los visitantes ya pueden disfrutar plenamente del tradicional mirador.
Asimismo, Mattheus asoció el magnetismo de la localidad con su identidad deportiva en pleno contexto futbolístico:
"Invitamos a todos a ver el mundial en la ciudad que es la casa del capitán del equipo campeón del mundo, que está haciendo una gran campaña. Estamos muy orgullosos de que vengan a la casa de Lionel Messi".
Esta mística se complementa con el Museo del Deporte Santafesino y el consolidado "Circuito Messi", dos de los atractivos más demandados por los visitantes de perfil futbolero, destacó Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de la Provincia.
Un circuito único pensado para los más chicos
El gran diferencial de Rosario para este receso invernal radica en su infraestructura pública destinada a los más jóvenes. La ciudad reabrirá sus espacios emblemáticos con cronogramas específicos.
Entre ellos se destacan la Granja de la Infancia, el Jardín de los Niños y la Isla de los Inventos. A esto se suma la estación "Rosario 300", una muestra inmersiva que permite a grandes y chicos subirse a un vagón antiguo para sobrevolar de forma virtual la historia de la localidad.
"Hay opciones para todas las franjas etarias, desde bebés —con el nuevo espacio que se está abriendo en la Biblioteca Argentina— hasta recitales pensados para adolescentes", detalló Mattheus. El Acuario del Río Paraná completará la grilla costera de la ciudad.
Por último, las autoridades provinciales celebraron la recuperación de los índices históricos de visitantes a partir de la estabilización de la paz social en la región, un factor clave para devolver la confianza en el destino.
Esta reactivación se potenciará además con la gastronomía de Pichincha, el turismo de reuniones y los beneficios de exenciones impositivas vigentes para los organizadores de grandes eventos en la provincia.