Temporada invernal

Vacaciones en Rosario: agenda para los más chicos, el Monumento renovado y el circuito Messi

Con actividades de lunes a lunes y promociones hoteleras, la ciudad se posiciona como epicentro del turismo nacional. En diálogo con CyD Litoral, la secretaria Alejandra Mattheus destacó la puesta en valor del Monumento a la Bandera y la amplia oferta para toda la familia durante julio.