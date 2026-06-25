En el marco de las acciones de alivio fiscal que lleva adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe, la vocera de gobernación, Virginia Coudannes, presentó este jueves en Rosario la exención total de Ingresos Brutos a eventos de la industria del espectáculo y que atraen turismo.
Santa Fe anunció la exención total de Ingresos Brutos a eventos que atraigan turismo
La medida busca impulsar la rama cultural, favoreciendo el desarrollo económico local y la retención de eventos que antes migraban a otras provincias. Hubo conferencia de la vocera Virginia Coudannes.
Esta decisión se suma a las medidas de alivio fiscal implementadas por la Casa Gris, como la posibilidad de descontar del pago de Ingresos Brutos el 100 % de los sueldos de trabajadores que se incorporen; bonificaciones en impuestos para el sector agropecuario, crédito fiscal y exenciones impositivas para diferentes sectores.
La nueva medida apunta a fortalecer la industria del espectáculo, uno de los sectores que más promueve el turismo.
La conferencia
La palabra de Coudannes
Este jueves, Coudannes remarcó que “esta exención, que el gobernador Pullaro impulsa, es importante porque detrás de la industria del espectáculo hay trabajadores, familias y artistas”.
“Se trata de ‘economía naranja’, es decir, todo lo que se genera con los eventos en general, hay impacto en la gastronomía, comercio y desarrollo local de cada uno de los eventos”, explicó la vocera.
Además, la funcionaria agregó: “Nos pone a la par de las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Algunos eventos antes se iban y ahora tenemos la posibilidad de retenerlos”.
En cifras, sumó también que “más de 3.500 espectáculos musicales se generan anualmente en salas de más de 400 personas en la provincia y más de 2.500.000 personas son las que participan de eventos culturales o artísticos. Además, un 30% viene de otras provincias y 95% de las empresas que participan en estas actividades locales, son santafesinas”.