Actividades y turismo

El lunes 6 arrancan las vacaciones de invierno en Santa Fe: cuándo será el receso en cada provincia

Con el inicio de julio, seis provincias inaugurarán el receso escolar de invierno. Santa Fe será una de las primeras en dar paso a las vacaciones, mientras que el calendario se extenderá hasta fin de mes en distintos puntos del país. Agenda de actividades para todos los gustos.