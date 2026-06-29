Las vacaciones de invierno 2026 ya están a la vuelta de la esquina y Santa Fe será una de las primeras provincias en comenzar el receso escolar. Desde el próximo lunes 6 de julio, los estudiantes santafesinos dejarán las aulas por dos semanas, en un período que también marcará el inicio de la temporada alta para el turismo interno.
El lunes 6 arrancan las vacaciones de invierno en Santa Fe: cuándo será el receso en cada provincia
Con el inicio de julio, seis provincias inaugurarán el receso escolar de invierno. Santa Fe será una de las primeras en dar paso a las vacaciones, mientras que el calendario se extenderá hasta fin de mes en distintos puntos del país. Agenda de actividades para todos los gustos.
Como ocurre cada año, el cronograma no es uniforme en todo el país. Cada jurisdicción define las fechas de acuerdo con su calendario escolar -y acuerda con las otras provincias en el Consejo Federal de Educación- por lo que las vacaciones se distribuyen en tres etapas durante julio. El esquema busca, entre otros objetivos, escalonar el movimiento turístico y facilitar la organización del ciclo lectivo.
Santa Fe integra el primer grupo de provincias que iniciarán el receso entre el 6 y el 17 de julio, junto con Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y San Luis.
En tanto, del 13 al 24 de julio, será el turno de los escolares de Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
La última tanda, del 20 al 31 de julio, tendrá sus vacaciones de invierno los chicos de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Las clases se reanudarán el lunes siguiente a la finalización del receso en cada jurisdicción.
Favorecer el turismo
Al igual que en años anteriores, el escalonamiento de las vacaciones busca distribuir el flujo de visitantes entre las distintas regiones, evitando que todas concentren el receso en las mismas fechas. Esto beneficia tanto a los principales destinos turísticos de nieve como a ciudades con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, preparó un calendario titulado “¡Fantásticas Vacaciones!” para recorrer las propuestas permanentes en los museos y espacios culturales provinciales, disfrutar de los dispositivos lúdicos y recreativos, y sorprenderse con una agenda especial en distintos puntos de la provincia. Se pueden consultar los enlaces y la programación en Rosario, Santa Fe y en diversas comunas y ciudades de la provincia.
Gala Patriótica, La Diseña y “Tochi”
Por su parte, las ciudades de Santa Fe y Paraná lanzaron la agenda “Dos Ciudades, Un Destino”, una propuesta conjunta con actividades culturales, recreativas y turísticas para toda la familia. La iniciativa, impulsada por ambos municipios junto al Gobierno de Santa Fe y el sector privado, incluye además descuentos de hasta el 20% en más de 40 hoteles y locales gastronómicos para quienes crucen de una ciudad a la otra durante las vacaciones.
En Santa Fe, la programación contempla la Gala Patriótica de la Banda Sinfónica Municipal, los festejos del 9 de Julio sobre avenida Aristóbulo del Valle, una nueva edición de La Diseña de Invierno en la Estación Belgrano, funciones del Elenco de Títeres y el proyecto "Tochi", que se desarrollará junto a Cultura de la Provincia, donde las piezas de los museos de la ciudad cambian de lugar y los visitantes tienen que recorrer la ciudad para encontrarlas, completando un álbum de figuritas, en modo Mundial.
El objetivo es consolidar un corredor turístico regional que incentive a residentes y visitantes a disfrutar de las propuestas de ambas orillas del río Paraná.