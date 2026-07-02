Con el objetivo de brindar espacios de recreación, encuentro y aprendizaje durante el receso escolar, la Municipalidad de Esperanza dio a conocer el cronograma de actividades para las Vacaciones de Invierno 2026.
Esperanza: presentan una amplia agenda cultural, deportiva y recreativa para las vacaciones de invierno
La Municipalidad de Esperanza presentó el cronograma de actividades para las Vacaciones de Invierno 2026, que incluirá propuestas culturales, recreativas y deportivas con acceso libre y gratuito. Durante dos semanas, niños, niñas y familias podrán disfrutar de espectáculos, cine, juegos, talleres y eventos al aire libre en distintos espacios públicos, barrios e instituciones de la ciudad.
La programación, que se desarrollará entre el 5 y el 18 de julio, propone una amplia variedad de iniciativas culturales, deportivas y recreativas destinadas principalmente a las infancias, aunque pensadas para el disfrute de toda la familia.
La propuesta es impulsada de manera conjunta por las Secretarías de Cultura y Educación, Desarrollo Humano y de Gobierno y Reforma del Estado, a través del Departamento de Desarrollo y Promoción Deportiva, con el propósito de descentralizar las actividades y acercarlas a distintos sectores de la ciudad.
Circo, biblioteca, cine y museos para estimular la creatividad
La programación ofrecerá numerosas alternativas que combinarán entretenimiento con contenidos educativos y culturales.
Uno de los ejes será "La Biblioteca y el Circo de la imaginación", una propuesta que llegará en distintas jornadas a la Biblioteca Municipal "Francisco Soutomayor" con juegos, actividades didácticas, narraciones y espectáculos a cargo de la reconocida artista Mabel Pruvost, quien presentará los personajes "Anacleta Calzoneta" y "El Árbol de las Varitas Mágicas".
También formará parte de la agenda el espectáculo "Circo sin fin…", una puesta pensada para toda la familia que combinará humor, magia y destrezas circenses en el patio de la biblioteca.
Los museos de la ciudad también serán protagonistas con la actividad "Había una vez… un circo, una foto y mil historias para contar", una propuesta que unirá juegos, construcciones y representaciones tomando como punto de partida la emblemática fotografía "Comparsa del Club de la X", del reconocido fotógrafo esperancino Fernando Paillet. La iniciativa se desarrollará entre el Museo de la Colonización y el Museo de Arte "El Antigal".
Por otra parte, los Espacios de Descentralización Social y Abordaje Territorial de los barrios La Orilla y Unidos proyectarán las películas infantiles "Intercambiados" y "Orión y la oscuridad", acercando el cine a niños de entre 6 y 12 años.
Juegos tradicionales, deporte y propuestas al aire libre
Las vacaciones comenzarán oficialmente el domingo 5 de julio con una de las actividades más esperadas: el Torneo de Bolitas "Copa Víctor Chiarlo", organizado junto al Ente Cultural Santafesino. La jornada incluirá además un intercambio de figuritas del Mundial y se desarrollará en Plaza Manucho, recuperando juegos tradicionales que atraviesan generaciones.
Hacia el cierre del receso, el sábado 18 de julio, la actividad se trasladará a Plaza San Martín con una propuesta integral que reunirá deporte, recreación, turismo e identidad local.
Desde las 14 se desarrollará el programa "Plaza Deportiva y Recreativa", con actividades coordinadas por clubes, gimnasios y academias de la ciudad. En simultáneo, se presentará "Explorando Esperanza", una experiencia inmersiva destinada a recorrer la historia y la identidad de la ciudad mediante una propuesta interactiva.
La jornada culminará a las 17 con el recital "Música del Deporte", a cargo de la Banda Municipal de Música.
Una agenda pensada para toda la comunidad
Entre las actividades destacadas también figura una Gran Tarde de Kermesse, prevista para el jueves 16 de julio en el Liceo Municipal "José Pedroni", donde los asistentes podrán recorrer diferentes estaciones de juegos, desafíos y actividades recreativas.
El viernes 17 llegará además el "Circo de los Payasos Manteca y Bambalina", un espectáculo infantil que se presentará frente a la Biblioteca Municipal y que promete humor, música y participación del público.
Desde el municipio señalaron que la programación busca garantizar el acceso gratuito a propuestas de calidad durante el receso escolar, promoviendo la participación de las familias y fortaleciendo el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro e integración.
Con actividades distribuidas en plazas, museos, bibliotecas, centros barriales e instituciones municipales, Esperanza ofrecerá durante estas vacaciones de invierno una agenda diversa que combina cultura, deporte, juego y educación, consolidando una propuesta que busca llegar a vecinos de todas las edades y de todos los sectores de la ciudad.