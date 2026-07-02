En julio

Esperanza: presentan una amplia agenda cultural, deportiva y recreativa para las vacaciones de invierno

La Municipalidad de Esperanza presentó el cronograma de actividades para las Vacaciones de Invierno 2026, que incluirá propuestas culturales, recreativas y deportivas con acceso libre y gratuito. Durante dos semanas, niños, niñas y familias podrán disfrutar de espectáculos, cine, juegos, talleres y eventos al aire libre en distintos espacios públicos, barrios e instituciones de la ciudad.