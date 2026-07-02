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Atrofia cognitiva: qué le está pasando a nuestra mente con la dependencia excesiva de la IA

El cerebro, como cualquier músculo, necesita entrenamiento. Cuando dejamos de usar determinadas capacidades, se vuelven más frágiles.

Nos acostumbramos a respuestas inmediatas, a estímulos constantes y a soluciones rápidas.Nos acostumbramos a respuestas inmediatas, a estímulos constantes y a soluciones rápidas.
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La inteligencia artificial llegó para simplificar tareas, ahorrar tiempo y aumentar la productividad. El problema aparece cuando comenzamos a delegar no solo actividades mecánicas, sino también procesos mentales esenciales. Cada vez más personas sienten que recuerdan menos, se concentran peor y dependen de herramientas digitales incluso para resolver situaciones simples.

A este fenómeno algunos especialistas comienzan a llamarlo “atrofia cognitiva digital”. No significa que la tecnología vuelva menos inteligentes a las personas, pero sí que ciertos hábitos pueden debilitar funciones mentales cuando dejamos de ejercitarlas.

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Hoy muchas personas ya no memorizan teléfonos, no leen textos largos completos, no sostienen conversaciones sin mirar el celular y recurren inmediatamente a la IA para pensar ideas, escribir mensajes o resolver problemas. El cerebro, como cualquier músculo, necesita entrenamiento. Cuando dejamos de usar determinadas capacidades, se vuelven más frágiles.

La sobredependencia tecnológica también afecta la tolerancia a la frustración y la paciencia cognitiva. Nos acostumbramos a respuestas inmediatas, a estímulos constantes y a soluciones rápidas. Esto reduce la capacidad de sostener procesos complejos, reflexionar profundamente o tolerar tiempos de espera.

La sobredependencia tecnológica también afecta la tolerancia a la frustración y la paciencia cognitiva.La sobredependencia tecnológica también afecta la tolerancia a la frustración y la paciencia cognitiva.

Otro aspecto preocupante es la disminución de la atención sostenida. Muchas personas tienen dificultades para leer un libro, escuchar una reunión completa o mantener foco durante períodos prolongados. La multitarea permanente fragmenta la atención y genera agotamiento mental.

La IA puede potenciar enormes oportunidades, pero necesita convivir con pensamiento crítico y autonomía intelectual. Delegar completamente el razonamiento implica correr el riesgo de perder criterio propio. La tecnología debe complementar capacidades humanas, no reemplazar nuestra capacidad de pensar.

Otro aspecto preocupante es la disminución de la atención sostenida.Otro aspecto preocupante es la disminución de la atención sostenida.

Por eso empieza a hablarse de “higiene cognitiva”. Dormir bien, leer en profundidad, escribir a mano, tener conversaciones presenciales, practicar mindfulness y limitar el consumo digital son estrategias cada vez más importantes para proteger la salud mental y cognitiva.

El desafío no es rechazar la inteligencia artificial. El verdadero desafío es no perder nuestra inteligencia humana en el proceso.

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