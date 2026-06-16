Buscar trabajo cambió. Las entrevistas laborales ya no son iguales a las de hace algunos años y la inteligencia artificial está transformando tanto los procesos de selección como la forma en que las personas se preparan para competir en el mercado laboral.
Cómo afrontar una entrevista laboral en la era de la inteligencia artificial
Los procesos de selección evolucionan con tecnología automatizada, pero la autenticidad y las habilidades interpersonales aún pesan.
Hoy muchas empresas utilizan sistemas automatizados para filtrar currículums, analizar palabras clave, evaluar habilidades e incluso realizar entrevistas iniciales mediante plataformas con inteligencia artificial. Esto genera ansiedad en muchos candidatos, especialmente porque sienten que ya no hablan primero con una persona, sino con un algoritmo.
Sin embargo, aunque la tecnología avance, las habilidades humanas siguen marcando la diferencia. La IA puede analizar experiencia, detectar patrones y automatizar procesos, pero todavía le resulta difícil medir autenticidad, empatía, capacidad de adaptación, inteligencia emocional o presencia interpersonal.
Uno de los errores más frecuentes es preparar respuestas extremadamente estructuradas o artificiales. Muchas personas llegan a las entrevistas diciendo exactamente lo mismo porque utilizaron herramientas de IA para redactar respuestas “perfectas”. El problema es que pierden espontaneidad y humanidad.
Las empresas hoy buscan perfiles capaces de resolver problemas, trabajar con otros, gestionar presión y aprender constantemente. Ya no alcanza únicamente con conocimientos técnicos. El candidato que genera confianza, comunica con claridad y demuestra autoconocimiento suele destacarse incluso frente a perfiles con más experiencia.
También es importante comprender que las entrevistas actuales evalúan mucho más que el currículum. Se observa la coherencia entre lo que la persona dice y cómo lo transmite. Se analiza la capacidad de escucha, la flexibilidad, la actitud frente a los cambios y la manera de abordar conflictos.
La preparación sigue siendo clave. Investigar la empresa, practicar respuestas, entrenar la comunicación y revisar el perfil profesional en plataformas digitales puede marcar una gran diferencia. Pero además hay algo fundamental: entender que una entrevista no es solamente un examen, sino una conversación donde ambas partes evalúan compatibilidad.
La inteligencia artificial transformará el empleo, pero difícilmente reemplace la necesidad humana de conectar, confiar y construir vínculos laborales saludables. Por eso, en la era de los algoritmos, ser genuino puede convertirse en una ventaja competitiva.