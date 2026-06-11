#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Opinión

La meditación ya no es una moda: qué sucede en el cerebro cuando aprendemos a pausar

Meditar implica observar pensamientos, emociones y sensaciones sin quedar atrapados en ellos. Es entrenar la atención en una época donde todo compite por distraernos.

Meditar ya forma parte de la rutina diaria de muchas personas.Meditar ya forma parte de la rutina diaria de muchas personas.
 10:12
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Durante años, la meditación fue asociada únicamente al mundo espiritual o a prácticas alejadas de la vida cotidiana. Sin embargo, hoy las neurociencias, la psicología y la medicina comenzaron a demostrar algo que millones de personas intuían: detenerse también es productividad, salud y bienestar.

Vivimos en un contexto donde el cerebro recibe más estímulos que nunca. Notificaciones, multitasking, exceso de información, hiperconectividad y demandas constantes generan una sobrecarga cognitiva difícil de sostener. El problema es que muchas personas naturalizaron vivir aceleradas. Se acostumbraron a dormir mal, a no poder concentrarse, a sentir ansiedad permanente o a reaccionar impulsivamente frente a situaciones simples.

Mirá tambiénSalud mental corporativa: del beneficio aislado a las estrategias sistémicas de prevención

La meditación aparece entonces como una herramienta de regulación emocional y entrenamiento mental. No se trata de “poner la mente en blanco”, porque eso es prácticamente imposible. Meditar implica observar pensamientos, emociones y sensaciones sin quedar atrapados en ellos. Es entrenar la atención en una época donde todo compite por distraernos.

La pausa consciente ayudará a reducir el estrés y la ansiedad.La pausa consciente ayudará a reducir el estrés y la ansiedad.

Diversos estudios muestran que la práctica sostenida puede disminuir los niveles de cortisol, reducir síntomas de ansiedad y estrés, mejorar la calidad del sueño y aumentar la capacidad de concentración. Incluso existen investigaciones que evidencian cambios en áreas cerebrales vinculadas a la memoria, la empatía y la regulación emocional.

Pero quizás el mayor impacto no está solo en la biología, sino en la forma en que las personas empiezan a relacionarse consigo mismas. En un mundo que premia la velocidad, la pausa se vuelve revolucionaria. Muchas personas viven funcionando en piloto automático, respondiendo más de lo que sienten y reaccionando más de lo que reflexionan.

La meditación también comenzó a ingresar en empresas, escuelas y espacios de liderazgo. Ya no se habla únicamente de rendimiento, sino de claridad mental, bienestar y toma de decisiones conscientes. Un líder emocionalmente inteligente necesita aprender a gestionar su mundo interno antes de gestionar equipos.

La meditación entrenará la atención en tiempos de distracción.La meditación entrenará la atención en tiempos de distracción.

No hace falta meditar una hora por día ni convertirse en experto. A veces, cinco minutos de respiración consciente, caminar sin mirar el teléfono o simplemente aprender a registrar lo que sentimos ya generan diferencias importantes.

La verdadera pregunta no es si tenemos tiempo para pausar. La pregunta es cuánto nos cuesta no hacerlo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros
Salud Mental

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro