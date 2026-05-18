En los últimos años, la violencia en las escuelas dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una preocupación creciente que interpela no solo al sistema educativo, sino a la sociedad en su conjunto. Situaciones de agresión física, hostigamiento, exclusión y conflictos mal gestionados aparecen cada vez con más frecuencia, reflejando un entramado social más amplio donde la intolerancia, la impulsividad y la dificultad para gestionar las emociones están cada vez más presentes.
Educación emocional: respuesta urgente ante la violencia en la sociedad
Promover competencias emocionales en el ámbito educativo es vital para enfrentar la creciente violencia y fortalecer el bienestar colectivo.
Frente a este escenario, resulta insuficiente abordar la violencia únicamente desde la sanción o la normativa. Si bien los límites son necesarios, no alcanzan por sí solos para generar cambios sostenibles. La violencia no surge de la nada: es, en muchos casos, la expresión de emociones no comprendidas, mal gestionadas o directamente ignoradas. Detrás de una conducta agresiva suele haber frustración, enojo, miedo o falta de herramientas para canalizar lo que se siente.
La educación emocional aparece entonces como una herramienta clave y urgente. No se trata de una moda ni de un complemento “blando” al aprendizaje académico, sino de un enfoque que permite desarrollar habilidades fundamentales para la vida en sociedad: reconocer lo que sentimos, regular nuestras emociones, comprender a los demás y construir vínculos más saludables. Estas competencias no solo previenen la violencia, sino que también fortalecen la convivencia y el bienestar.
El desafío es que, en muchos contextos, estas habilidades no se enseñan de manera sistemática. Se asume que las personas deberían saber gestionar sus emociones de forma natural, cuando en realidad se trata de aprendizajes que requieren práctica, acompañamiento y espacios de reflexión. En las escuelas, esto implica formar no solo a los estudiantes, sino también a los docentes, quienes muchas veces enfrentan situaciones complejas sin contar con las herramientas necesarias.
A su vez, el rol de las familias y de la sociedad es fundamental. La forma en que se gestionan los conflictos en el hogar, el tipo de mensajes que circulan en los medios y el impacto de las redes sociales configuran un entorno donde las emociones pueden amplificarse o desbordarse. En este sentido, la violencia no puede pensarse como un problema exclusivamente escolar, sino como un fenómeno social que requiere una mirada integral.
Invertir en educación emocional no es una solución inmediata, pero sí una estrategia a largo plazo. Implica construir una cultura donde las emociones no sean negadas ni desbordadas, sino comprendidas y gestionadas. En un contexto donde la violencia parece escalar, desarrollar estas habilidades deja de ser una opción para convertirse en una necesidad colectiva.