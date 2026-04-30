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El bienestar como ventaja competitiva (aunque todavía no lo parezca)

Aunque todavía enfrenta resistencias, su impacto en la productividad, la innovación y la retención de talento lo posiciona como una pieza central en la estrategia de las organizaciones.

Liderazgo organizacional en una instancia de toma de decisiones estratégicas.Liderazgo organizacional en una instancia de toma de decisiones estratégicas.
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En un contexto donde las organizaciones compiten por atraer y retener talento, el bienestar comienza a consolidarse como un factor diferencial. Sin embargo, no siempre es percibido de esa manera. Muchas empresas aún lo consideran un costo o una inversión secundaria, en lugar de reconocer su impacto directo en los resultados.

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La evidencia muestra que los entornos laborales saludables no solo mejoran la experiencia de las personas, sino que también influyen en indicadores clave como la productividad, la innovación y la permanencia. Equipos que trabajan en condiciones adecuadas tienden a ser más creativos, más colaborativos y más sostenibles en el tiempo.

Equipos de trabajo en un entorno colaborativo durante una reunión de planificación.Equipos de trabajo en un entorno colaborativo durante una reunión de planificación.

A pesar de esto, persiste cierta resistencia a integrar el bienestar en la estrategia del negocio. En parte, porque sus efectos no siempre son inmediatos o fácilmente medibles. Sin embargo, ignorarlo tiene consecuencias concretas: aumento de la rotación, ausentismo, pérdida de talento y deterioro del clima laboral.

Pensar el bienestar como ventaja competitiva implica cambiar la mirada. No se trata de sumar iniciativas aisladas, sino de integrar este enfoque en la forma en que se lidera, se organiza el trabajo y se toman decisiones.

Ambiente laboral moderno que integra flexibilidad y dinámicas de trabajo saludable.Ambiente laboral moderno que integra flexibilidad y dinámicas de trabajo saludable.

Las organizaciones que logren dar este paso no solo estarán respondiendo a una demanda creciente, sino que también estarán construyendo una base más sólida para su desarrollo. Porque en un contexto incierto, la capacidad de sostener equipos saludables puede marcar la diferencia.

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