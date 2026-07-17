Si estás por salir de casa, esta guía reúne en un solo lugar los datos más importantes para planificar el día. En menos de cinco minutos vas a conocer cómo estará el tiempo, qué calles permanecen cortadas, dónde habrá interrupciones del servicio eléctrico y quiénes cobran este viernes.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 17 de julio
La guía diaria con el pronóstico del tiempo, el estado del tránsito, los cortes programados de energía, ANSES y los principales servicios para planificar la jornada en Santa Fe.
Clima: viernes inestable, con tormentas por la mañana y una tarde más agradable
La jornada comenzó con 21,2°C, cielo despejado, 89% de humedad, viento del este a 25 km/h, una presión de 989 hPa y una visibilidad de 12 kilómetros.
Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes con cambios en las condiciones del tiempo.
Durante la mañana existe entre un 10 y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 20°C. Además, soplarán vientos del sector norte de entre 23 y 31 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
Con el correr de las horas las condiciones mejorarán.
Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado, una máxima de 29°C y una probabilidad de lluvias prácticamente nula (0 al 10%). El viento rotará al noroeste y continuará moderado.
Durante la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado, la temperatura descenderá hasta los 22°C y el viento cambiará al sector sur, anticipando el ingreso de aire más fresco.
Pronóstico extendido
Sábado: mínima de 16°C y máxima de 23°C, con tiempo estable.
Domingo: mínima de 15°C y máxima de 20°C, ambiente fresco durante gran parte del día.
Lunes: mínima de 15°C y máxima de 19°C, consolidando el descenso de temperatura.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque durante la tarde hará calor para la época del año, la mañana tendrá viento y posibilidad de tormentas, mientras que por la noche el ingreso del viento sur hará descender la temperatura.
Tránsito: obras, cortes y desvíos para tener en cuenta
La circulación presenta varias modificaciones por trabajos de ASSA y obras municipales en distintos sectores de la ciudad.
Cortes de tránsito
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent.
Av. General López entre San Martín y 25 de Mayo.
Acceso a Dr. Zavalla desde la rotonda del Club Colón permanece interrumpido desde Santo Tomé. El tránsito debe utilizar avenida J. J. Paso.
Domingo Silva entre Belgrano y Las Heras.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y Estévez Boero.
25 de Mayo entre 3 de Febrero y avenida General López.
Primera Junta entre Saavedra y San Lorenzo.
Reducción de calzada
Se registran reducciones en:
Francia y bulevar Pellegrini.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero.
Santiago de Chile entre Mosconi y Moreno.
Urquiza y bulevar Pellegrini.
25 de Mayo y bulevar Pellegrini.
Barrio El Pozo.
Domingo Silva entre Belgrano y Las Heras.
Desvíos de colectivos
Las líneas 2, 3, 5, 9, 15, 16 y 18 modifican temporalmente sus recorridos por las intervenciones en distintos puntos de la ciudad.
Si viajás hacia Santo Tomé
No podrás ingresar por Dr. Zavalla desde la rotonda de Colón. Utilizá avenida J. J. Paso como alternativa.
Si ingresás al centro
Prevé demoras debido a las intervenciones sobre avenida General López, Francia, Entre Ríos y 25 de Mayo.
Si viajás por rutas
Hasta el momento no se informaron inconvenientes sobre la autopista Santa Fe-Rosario, Ruta Nacional 168, Ruta Nacional 11 ni Circunvalación.
Cortes de luz: los barrios afectados este viernes
La Empresa Provincial de la Energía programó trabajos de mantenimiento en distintos sectores.
Santa Fe
08:00 a 10:00: Av. Freyre, Junín, Av. Perón y Obispo Gelabert.
08:30 a 12:30: Ruta Nacional 168, Ruta Provincial 1, Charrúas y Terraplén (La Guardia).
09:00 a 11:00: Llerena, Gorostiaga, San Juan y Peñaloza.
09:00 a 11:00: Av. Perón, Gaboto, Iturraspe y Pasaje Cullen.
09:00 a 13:00: Lavaisse, Derqui, Diagonal Santa Fe y Estrada.
10:00 a 13:00: Av. Peñaloza, Estanislao Zeballos, Alberti y San José.
11:00 a 13:00: J. P. López, Pedro de Vega, Rivadavia y Alvear.
Santo Tomé
08:00 a 11:00: Av. del Trabajo, Centenario, Iriondo y Colón.
Recomendación
Si vivís en alguna de estas zonas, desenchufá los electrodomésticos sensibles y organizá las tareas que requieran energía fuera del horario del corte.
Agua: trabajos de ASSA
Durante este viernes continúan diferentes intervenciones de Aguas Santafesinas que afectan la circulación en diversos sectores de la ciudad.
Las obras se desarrollan en:
Francia y Pedro Ferré.
Avenida General López.
Entre Ríos.
Urquiza y bulevar Pellegrini.
Domingo Silva.
Barrio El Pozo.
Recomendación
Si circulás por estas zonas, salí con algunos minutos de anticipación para evitar demoras.
ANSES: quién cobra este viernes 17 de julio
Este viernes cobran:
Jubilados y pensionados que perciben la mínima con DNI terminado en 6.
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 6.
Titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminado en 6.
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 4.
Los jubilados reciben además el aumento del 2,15% y el bono de 70.000 pesos.
Para otras prestaciones, como Desempleo, Becas Progresar y Pensiones, se recomienda consultar el calendario correspondiente.
También puede interesarte
Continúan las obras de ASSA en distintos puntos de la ciudad.
Hay desvíos en varias líneas de colectivos.
Se espera un cambio de tiempo con descenso de temperatura durante el fin de semana.
✅ Antes de salir
✔️ Revisá el pronóstico porque la mañana puede presentar tormentas aisladas.
✔️ Si circulás por el centro, verificá los cortes y reducciones de calzada.
✔️ Consultá si tu barrio está incluido en los cortes programados de energía.
✔️ Salí con algunos minutos extra si utilizás transporte público.
✔️ Si cobrás por ANSES, verificá que hoy corresponda tu terminación de DNI.
✔️ Llevá un abrigo liviano para la noche.
✔️ Prestá atención a las ráfagas de viento durante la mañana.
Recomendación del día
El viernes comenzará con condiciones inestables, pero mejorará con el paso de las horas. Si organizás tus trámites o actividades al aire libre para la tarde, encontrarás mejores condiciones meteorológicas y una circulación más segura.