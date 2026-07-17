La Economía del Conocimiento es una tendencia moderna estratégico-productiva a nivel mundial. El concepto combina la aplicación intensiva de tecnología, la investigación científica y recursos humanos de excelencia. Este tipo de economía no busca producir bienes físicos para consumo, sino crear alto valor agregado en innovación y servicios.
Un novedoso plan propone que Santa Fe se convierta en un "Distrito del Conocimiento"
Con un régimen especial, se proyecta fomentar el desarrollo de actividades relacionadas con la Economía del Conocimiento, con el eje en ciencia, tecnología y generación de empleo. Habría exenciones tributarias para quienes participen.
Ante esta definición, la pregunta cae de maduro: la ciudad de Santa Fe, ¿cuenta con un diferencial que cumpla con todos esos requisitos tan exigentes, más aún en épocas de desfinanciamiento de la formación universitaria y del sistema científico nacional? La respuesta parece ser igualmente de obvia: sí, tiene todas estas ventajas.
Un Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC) pionero en la región continental; tres universidades con asiento en esta capital; 14 institutos de investigación de doble dependencia (Conicet Santa Fe-UNL) abarcan a las ciencias agrarias, biológicas, sanitarias, exactas, ingenierías y las sociales, fundamentan esa respuesta positiva.
En el tintero
Dicen que ante los vientos que soplan crisis, hay que buscar oportunidades. Por eso, figura entre los expedientes a debatir en el Concejo de Santa Fe un novedoso y extenso proyecto de ordenanza que plantea crear un “Régimen Municipal de Promoción de la Economía del Conocimiento y la Innovación Tecnológica” en Santa Fe.
Pero también, como productores de esa masa crítica de Economía del Conocimiento deben mencionarse a muchas asociaciones sin fines de lucro y entidades privadas.
La iniciativa busca darle un marco jurídico local a todo el volumen educativo y científico-tecnológico que se genera en la ciudad. El régimen estaría destinado a “fomentar la radicación, desarrollo y consolidación de actividades intensivas en conocimiento, innovación, ciencia y tecnología”.
La intención es “promover la generación de empleo calificado y fortalecer el entramado productivo local”, enfatiza la iniciativa legislativa. Y el régimen municipal sería aplicable “a personas humanas o jurídicas que desarrollen como actividad principal o significativa actividades comprendidas en la Economía del Conocimiento”.
Es decir, aquellas que se encuentran comprendidas en los términos de la Ley Nacional N° 27.506, la cual justamente fomenta en toda la Argentina la Economía el Conocimiento, “incluyendo especialmente aquellas vinculadas a IA, ciencia de datos, software, automatización, robótica, biotecnología y servicios tecnológicos”.
Pero quizás lo más interesante es que el proyecto pide formalizar un “Distrito de Innovación y Tecnologías del Conocimiento de Santa Fe”, como área de promoción prioritaria para la radicación de empresas, emprendimientos e instituciones vinculadas al sector. La delimitación geográfica sería fijada por el municipio.
Beneficios
Pero faltaban incentivos para que la propuesta prospere. Así, se menciona que quienes sean productores de Economía del Conocimiento, podrán acceder a beneficios, como por ejemplo exenciones a Derecho de Registro e Inspección (Drei), y de tasas municipales vinculadas a la construcción o instalación de las empresas.
Estos beneficios no quedan sólo en el aspecto económico-tributario, sino que el proyecto promueve “el acceso preferencial a espacios de innovación, coworking e incubación; la asistencia técnica para formulación de proyectos y acceso a financiamiento, y la participación en programa de formación y desarrollo de talentos”, entre otros.
La Autoridad de Aplicación (la Municipalidad) debería realizar “auditorías, verificaciones y controles periódicos para constatar el cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia en el régimen. El incumplimiento de las obligaciones dará lugar a la suspensión o caducidad de los beneficios”, aclara.
“Ecosistema innovador”
La ciudad “cuenta con condiciones estructurales favorables para el desarrollo de este tipo de actividades relacionadas con la Economía del Conocimiento”, manifiesta en los fundamentos del proyecto legislativo su autor, Jorge Fernández, con la coautoría de su par de bloque PJ, Jorgelina Mudallel.
La presencia de universidades, institutos de investigación, capacidades científicas, perfiles profesionales calificados y un entramado productivo en proceso de transformación “constituyen una base sólida para impulsar políticas públicas específicas orientadas al sector”, aduce luego el legislador local.
La experiencia de otras ciudades demuestra que la intervención del Estado local “resulta determinante para consolidar ecosistemas de innovación”, enfatiza Fernández, y pone como un ejemplo posible el modelo adoptado por Rafaela, “ya que ofrece una referencia concreta de política pública local orientada a fortalecer el sector”.
Sobre la creación del distrito de innovación, esto permite concentrar actividad económica, generar economías de aglomeración, atraer inversiones y favorecer la interacción entre empresas, instituciones y talento”, añadió.
“La experiencia reciente de distritos tecnológicos y de inteligencia artificial en otras jurisdicciones evidencia el impacto positivo de estas políticas en la dinamización económica y la generación de empleo”, cerró el concejal Fernández.