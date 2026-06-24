El Concejo Municipal de Santa Fe se convirtió en el escenario de un encuentro clave para el desarrollo urbano de la capital provincial. Con el objetivo de articular el ámbito académico con las demandas vecinales, el presidente del cuerpo, Sergio "Checho" Basile, encabezó una reunión con autoridades de diversas universidades e instituciones técnicas locales.
Santa Fe: lanzaron la mesa universitaria del programa ADN para asesorar proyectos barriales
Tras relevar los ocho distritos de la ciudad, Sergio Basile confirmó la articulación con las casas de estudios. El objetivo es aportar asistencia técnica en capacitación laboral, espacios públicos y gestión de residuos.
La meta es conformar una mesa técnica que brinde un sustento profesional a las problemáticas detectadas en los barrios de la ciudad.
En declaraciones a CyD Litoral, Basile explicó el sentido de la convocatoria luego de concluir una intensa recorrida territorial: "Terminamos un proceso con ADN, que es un programa de mesas territoriales en los ocho distritos, y justamente queremos entablar un diálogo con las casas de estudios bajo un concepto que para nosotros es fundamental: conectar el conocimiento con la acción".
El legislador local remarcó que las demandas comunes de los vecinos giran en torno a la planificación urbana, el ambiente, el desarrollo territorial y la economía social.
Del diagnóstico vecinal a las soluciones técnicas
El programa ADN (Agenda de Desarrollo de los Distritos) ha movilizado un engranaje de participación comunitaria de gran escala en la ciudad de Santa Fe.
Según los registros oficiales del Concejo, las instancias de debate contaron con la participación de más de 250 instituciones y 330 vecinos particulares, dando como resultado un banco de más de 200 proyectos e ideas sugeridas para mejorar el entorno barrial.
"A partir de eso surgieron ferias en espacios públicos, capacitación laboral, y esquemas de cuidado del ambiente, recolección y disposición final de residuos", enumeró Basile.
De todos los ejes, el presidente del Concejo admitió que la gestión de la basura es el que requiere mayor sustento científico. "Quizás el tema de los residuos sea el que más requerimientos técnicos necesite. Queremos que las universidades, con la extensión y la formación de sus equipos, nos permitan pensar ideas innovadoras para profundizar en un cambio cultural", precisó el concejal.
El cronograma de trabajo en los distritos
Respecto de los pasos a seguir tras la pausa del calendario por el Mundial, Basile adelantó cómo se desplegará la mecánica de trabajo colaborativo para la segunda mitad del año. La intención es que los profesionales y los equipos de extensión de las facultades santafesinas acompañen de manera presencial a los equipos de facilitadores del Concejo directamente en el territorio.
"Vamos a volver a girar por los ocho distritos hasta fin de año para lograr una solución concreta sobre el espacio público, la capacitación o los residuos", ratificó el titular del órgano legislativo.
Al ser consultado sobre si estas iniciativas deberán traducirse necesariamente en ordenanzas, Basile aclaró que se priorizará la ejecutividad.
"No siempre van a pasar por el Concejo porque hay cosas que son soluciones prácticas. Si necesitamos garantizar una feria popular en un espacio definido, le vamos a dar valor desde el Concejo con nuestras propias herramientas y con decisión política, haciendo que el profesional vaya al barrio a trabajar codo a codo con los vecinos", concluyó.