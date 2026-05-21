La ciudad de Santa Fe comenzó a delinear el esquema de trabajo para avanzar en el debate sobre su autonomía municipal. El proceso, impulsado desde el Concejo Municipal junto al Ejecutivo local, buscará reunir aportes de instituciones, universidades, colegios profesionales, vecinales y ciudadanos para construir consensos sobre el futuro funcionamiento de la ciudad.
5 ejes para pensar la autonomía municipal de Santa Fe
El presidente del Concejo Municipal explicó que la iniciativa convocará a vecinos, instituciones y sectores de la ciudad para construir propuestas sobre el futuro funcionamiento local.
El presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, explicó en Primera Mañana que el objetivo es abrir una discusión de largo plazo y no enfocada en coyunturas políticas. “Es un proceso amplio, participativo, que es lo que queremos. No estamos discutiendo algo coyuntural, sino justamente los próximos 30 o 50 años de nuestra ciudad”, sostuvo.
Cinco ejes para pensar el futuro
La propuesta, denominada Autonomía SF, busca generar un espacio de participación donde vecinos e instituciones puedan realizar aportes sobre cinco ejes centrales: la forma de gobierno local, la administración de recursos, la planificación urbana, el desarrollo territorial y la articulación con otras localidades del área metropolitana.
Basile remarcó que cada decisión que adopte Santa Fe tendrá consecuencias en toda la región. “Ese es un gran desafío”, afirmó. Quienes quieran sumarse podrán hacerlo a través de la plataforma oficial de Autonomía SF -accediendo a través del siguiente link- donde se habilitó un registro para instituciones y vecinos interesados en participar de mesas de trabajo, foros y debates.
Participación ciudadana
Desde el Concejo destacaron que la modalidad de participación será diferente a experiencias anteriores. Según Basile, el objetivo es abandonar formatos más burocráticos y fomentar el intercambio directo entre representantes y ciudadanía.
“Las sesiones de los barrios eran mucho más esquemáticas. Solamente el vecino dejaba su inquietud en un papel. Esto es amplio, participativo, cara a cara con el vecino”, indicó.
En paralelo, el Concejo busca complementar el debate de autonomía con otros espacios de construcción colectiva como ADN Santa Fe, una iniciativa que propone Mesas para el Desarrollo Local, donde organizaciones, universidades, cámaras empresarias y sectores productivos pueden presentar propuestas para potenciar cada distrito.
“Estamos intentando salir de la queja e ir hacia la propuesta, pensar cómo potenciar la ciudad, el desarrollo local, comercial y emprendedor”, señaló Basile.
Más de 1.500 jóvenes
Otro de los ejes destacados será la participación juvenil a través del Consejo Joven, programa que este año amplió significativamente su alcance. “No solamente van a participar tres o cuatro chicos como era antes, ahora es todo el curso de los últimos años de secundaria”, explicó el presidente del Concejo.
Además, se incorporaron jóvenes vinculados al programa Nueva Oportunidad y personas de centros de día y espacios de discapacidad. “Si sumamos a todos ellos, son más de 1.500 jóvenes de la ciudad de Santa Fe que están incorporados a este programa”, precisó.
También avanzará el denominado Concejo Mayor, un espacio destinado a personas mayores que buscará promover encuentros intergeneracionales con jóvenes para intercambiar experiencias y enriquecer el debate público.
Cronograma
El trabajo participativo comenzará de manera inmediata y se extenderá durante los próximos meses. La intención del Concejo es llegar a octubre o noviembre con un documento consolidado que reúna los principales aportes.
“Queremos tener ese compendio de información para que el intendente ya lo tenga y cuando se decida políticamente convocar a quienes van a definir la nueva carta orgánica, ya exista un trabajo previo y no se empiece de cero”, explicó Basile.
El funcionario insistió en que el desafío es aprovechar una instancia “extraordinaria y excepcional” para proyectar la Santa Fe del futuro de manera colectiva.