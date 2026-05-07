Abierto a la ciudadanía

Santa Fe abrió un proceso participativo para redactar su futura Carta Orgánica

La Municipalidad y el Concejo habilitaron los canales de comunicación de Autonomía SF. Invitan a instituciones y ciudadanos a sumar propuestas. El intendente Juan Pablo Poletti y el presidente del órgano legislativo, Sergio Basile, presentaron los canales institucionales.