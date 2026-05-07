La ciudad empezó a discutir, quizás como pocas veces en su historia reciente, cómo quiere gobernarse a sí misma. Y lo hizo en un escenario cargado de simbolismo: el Molino Marconetti, frente al río, allí donde Santa Fe suele imaginar parte de su futuro.
Santa Fe abrió un proceso participativo para redactar su futura Carta Orgánica
La Municipalidad y el Concejo habilitaron los canales de comunicación de Autonomía SF. Invitan a instituciones y ciudadanos a sumar propuestas. El intendente Juan Pablo Poletti y el presidente del órgano legislativo, Sergio Basile, presentaron los canales institucionales.
Este jueves por la mañana, el intendente Juan Pablo Poletti y el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, encabezaron el lanzamiento de “Autonomía SF”, el proceso participativo que servirá de antesala para la futura redacción de la Carta Orgánica municipal.
La convocatoria reunió a representantes de instituciones intermedias, autoridades locales y referentes del área metropolitana bajo un lema que atravesó toda la jornada: “La ciudad, protagonista de su futuro”. Más que un acto formal, el encuentro funcionó como la apertura de una discusión de fondo sobre el modelo de ciudad que Santa Fe pretende construir en las próximas décadas.
En ese marco, se presentó la plataforma institucional Autonomía SF, sitio que concentrará la información y las distintas etapas del proceso participativo. Allí, además, vecinos e instituciones podrán acercar propuestas vinculadas a los principales ejes de debate.
Durante su intervención, Poletti definió el momento como “una oportunidad histórica” para revisar el funcionamiento del Estado local y pensar nuevas herramientas de gestión.
“Debemos asumir este momento como la oportunidad histórica para repensar el modo en que se gobierna, se planifica y se gestiona la ciudad”, sostuvo el intendente. Y enseguida vinculó esa discusión con la administración de los recursos públicos: “Cada recurso tiene un origen claro: es el esfuerzo de los vecinos, y tiene un destino que también debe ser claro: mejorar su vida cotidiana”.
La idea de una ciudad más preparada para escenarios futuros atravesó buena parte de su discurso. Poletti insistió en que la futura Carta Orgánica no debería limitarse a ordenar normas e instituciones, “sino también anticiparse a los desafíos que vendrán, con mayores niveles de previsión, control y responsabilidad pública”.
Coordinación
A su turno, Basile planteó que la autonomía municipal debe convertirse en una herramienta concreta para mejorar la relación entre el Estado local y los ciudadanos. Habló de un municipio “más cercano al vecino, más eficiente y con mejores servicios”, pero también puso el foco en una discusión más amplia: el derecho a la ciudad.
“Cómo podemos materializar localmente un Derecho a la Ciudad que no se quede sólo en lo declamativo”, expresó, al referirse a la necesidad de construir una ciudad “justa, inclusiva, segura, sostenible y democrática”.
El proceso participativo estará organizado en torno a cinco grandes preguntas: cómo se gobierna la ciudad, cómo funciona el municipio, cómo se administran los recursos, cómo se planifica el territorio y cómo se vincula Santa Fe con la región metropolitana. La intención oficial es relevar propuestas, sistematizarlas y convertirlas en insumos para la futura Carta Orgánica.
La coordinación quedará en manos de la Comisión Autonomía SF, integrada por representantes del Ejecutivo y del Concejo. El camino institucional culminará con el envío de un proyecto de ordenanza para declarar la necesidad de sancionar la Carta Orgánica municipal. Luego llegará otra instancia clave: la elección, el próximo año, de los estatuyentes que tendrán la responsabilidad de redactarla.
La reforma
La discusión no surge en el vacío. Tiene como antecedente inmediato la reforma constitucional provincial de 2025, que consolidó la autonomía de los gobiernos locales y amplió significativamente sus competencias.
A partir de ese nuevo marco, el pasado 15 de abril la Provincia promulgó la nueva Ley Orgánica de Municipios, abriendo formalmente el camino para que ciudades como Santa Fe comiencen a diseñar sus propias cartas orgánicas.
Mientras tanto, el municipio habilitó distintos canales para fomentar la participación ciudadana. Además del sitio web, se encuentra disponible el correo institucional ([email protected]) y la cuenta oficial en X (x.com/autonomiaSF), desde donde se difundirá información sobre las próximas actividades.
La discusión recién comienza. Pero por primera vez en mucho tiempo, Santa Fe empezó a preguntarse, de manera colectiva, qué ciudad quiere ser y bajo qué reglas quiere construirla.
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