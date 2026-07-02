Una secundaria única

La escuela de Alto Verde que mira al río como aula y busca consolidar su proyecto educativo

La Técnica Nº 645 del Paraje La Boca avanza con refacciones tras el robo sufrido a comienzos de año y trabaja en ideas de crecimiento. Busca desarrollar la producción piscícola, generar vínculos con empresas y fortalecer su reserva educativa.