Con El Niño en el horizonte

Alto Verde vuelve a mirar al terraplén: vecinos alertan por el estado de las defensas

Reclaman por el deterioro del terraplén de defensa, la falta de mantenimiento de reservorios y desagües y posibles fallas en el sistema de bombeo ante la llegada del fenómeno de El Niño. El municipio y la Provincia sostienen que las estaciones de bombeo están operativas y que recientemente se realizaron trabajos de mantenimiento en las defensas.