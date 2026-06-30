“El otro día un nene vino sin zapatillas, con esas chancletas de goma, en medio de este frío. A veces llegan con las zapatillas totalmente desprendidas de la suela, que ya están más para tirar que para usar", contó con preocupación la directora de la Escuela Primaria N° 1081 "Almafuerte", Victoria Sánchez Barreto, ubicada en Paraje La Boca, en el distrito costero de Alto Verde de Santa Fe.
Una escuela de Alto Verde pide calzados, medias y caloventores para sus 130 alumnos
Con un gesto sencillo -un par de zapatillas que ya no se usan, una campera en buen estado o un caloventor-, la campaña busca que ningún niño tenga que volver a enfrentar una mañana de invierno con los pies desprotegidos.
Ante esa realidad, docentes y directivos decidieron organizar una colecta para reunir calzado, medias, ropa de abrigo y caloventores que permitan afrontar las bajas temperaturas que atraviesa ese distrito costero.
En una escuela donde el invierno se siente con más fuerza porque está a metros del río, porque las calles son de tierra y el barro demora en secarse, muchas familias apenas cuentan con un par de zapatillas para sus hijos, una escena terminó de impulsar el pedido solidario.
“Lo que necesitamos es ropa de abrigo, calzado, medias y, si alguien puede colaborar, caloventores para las aulas, porque son más seguros que las estufas cuando hay chicos", explicó la directora, que encaró la campaña junto a las maestras.
La Escuela Almafuerte es la última primaria del corredor de la costa, en Paraje La Boca. Allí asisten entre 124 y 130 alumnos, desde sala de 4 años hasta 7mo grado. Muchos permanecen en la institución desde las 7 de la mañana hasta las 14.30 debido a la jornada ampliada.
Talles del 24 al 40
“Durante ese tiempo reciben desayuno, almuerzo, merienda y, antes de regresar a sus casas, una fruta. Los chicos pasan muchas horas en la escuela y tratamos de brindarles todo lo que está a nuestro alcance”, señaló Sánchez Barreto.
Sin embargo, las necesidades materiales muchas veces exceden las posibilidades de la institución. La directora explicó que la falta de calzado adecuado no siempre responde a que las familias no tengan absolutamente nada, sino a una situación cotidiana que se agrava durante el invierno.
“Tenemos calles de tierra. Después de los días de lluvia queda mucho barro. Las zapatillas se mojan, se ensucian y la mayoría de los chicos no tiene más de uno o dos pares. Entonces vienen con lo que tienen”, relató.
Y remarcó que las familias hacen un enorme esfuerzo para que los chicos tengan lo necesario. “Son familias muy humildes, pero los chicos son muy limpios. Lo que pasa es que muchas veces no cuentan con otro par de zapatillas para cambiarse y van a la escuela con lo único que tienen”, explicó.
Por eso, la campaña apunta especialmente a reunir calzado del número 24 al 40, además de medias, camperas, buzos, pantalones, frazadas y acolchados.
Cómo colaborar
Las donaciones serán recibidas por la propia directora, quien se ofreció como punto de encuentro en la ciudad de Santa Fe para luego trasladarlas hasta la escuela junto al equipo docente. “Si alguien quiere ir hasta la escuela, la ubicación es Ramón Rivero S/N, Manzana 9”, detalló.
Además del abrigo para los alumnos, la comunidad educativa solicita la donación de caloventores para calefaccionar las aulas durante los días de temperaturas más bajas.
El celular habilitado es: +54 9 3425 33-5749.