Campaña solidaria

Una escuela de Alto Verde pide calzados, medias y caloventores para sus 130 alumnos

Con un gesto sencillo -un par de zapatillas que ya no se usan, una campera en buen estado o un caloventor-, la campaña busca que ningún niño tenga que volver a enfrentar una mañana de invierno con los pies desprotegidos.