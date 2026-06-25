Una realidad que duele

Con el frío como urgencia, Santa Fe asiste cada día a más de 100 personas en situación de calle

El municipio entrega unas 140 raciones diarias entre las recorridas nocturnas y el parador Beata Clara. El dispositivo funciona todo el año, con alojamiento, comida, higiene y acompañamiento profesional. Advierten sobre nuevos casos derivados de desalojos y conflictos familiares.