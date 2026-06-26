Matías Nocioni

Integra la “selección de matemática” y viaja a Perú a la Olimpíada del Cono Sur

El estudiante de 3er año de la Escuela Industrial Superior de Santa Fe fue seleccionado entre los cuatro titulares que representarán a la Argentina en Lima. Su pasión por los números comenzó durante la pandemia, cuando empezó a resolver problemas, animado por su mamá.