Para Matías Nocioni el aislamiento durante la pandemia fue una oportunidad para empezar a resolver problemas de Matemática. “Tenía mucho tiempo libre y mi mamá, viendo que me estaba yendo bien en matemática en la escuela, me propuso participar de la olimpíada y empecé a hacerlo con los problemas de la Ñandú", relató el estudiante que hizo la Primaria en el Sara Faisal y ahora cursa el 3er año de la Escuela Industrial Superior (EIS). Ese recorrido lo llevó a integrar el equipo olímpico que representará a la Argentina en la 37° Olimpíada Matemática del Cono Sur, que se llevará a cabo del 3 al 8 de agosto en Lima (Perú).
Integra la “selección de matemática” y viaja a Perú a la Olimpíada del Cono Sur
El estudiante de 3er año de la Escuela Industrial Superior de Santa Fe fue seleccionado entre los cuatro titulares que representarán a la Argentina en Lima. Su pasión por los números comenzó durante la pandemia, cuando empezó a resolver problemas, animado por su mamá.
La selección de los representantes nacionales se concretó luego de un exigente examen realizado en abril. “Podíamos participar todos los que habían aprobado el certamen regional de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA). En este examen se elegían los titulares que representarían a la Argentina en la Olimpíada Matemática del Cono Sur y en la Pagmo, que es la Olimpíada Panamericana de Mujeres", explicó Matías a El Litoral.
El estudiante santafesino obtuvo uno de los cuatro lugares disponibles y compartirá la delegación argentina junto con Antonio Strejilevich Badenes, de La Plata; Manuel Galli, de Ituzaingó; y Bruno Fiszelew, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Actualmente, Matías se encuentra en Buenos Aires participando de entrenamientos vinculados a las competencias internacionales. “Ahora estoy en Buenos Aires, no para el entrenamiento de la Cono Sur, sino para el de la Olimpíada Matemática Internacional (IMO). También se realizó el examen de selección en marzo y ahí quedé suplente”, contó. Como suplente, podía participar de esta práctica así que aprovechó la selección.
Sobre las características de las competencias, señaló que el desafío va mucho más allá de la aplicación de fórmulas. “Está muy bueno porque los programas de olimpíadas requieren menos teoría de lo que uno esperaría cuando piensa en matemáticas y son más de lógica, de pensar, de tener alguna muy buena idea”, describió. Y ejemplificó: “Un problema de olimpíada no va a ser una cuenta enorme, sino algo del estilo de decidir si es posible cubrir cierto tablero con determinado tipo de fichas”.
Para el joven, representar al país implica una combinación de satisfacción y compromiso. “Es por una parte un orgullo y por otra una gran responsabilidad. Espero que me vaya lo mejor posible y tener un buen resultado”, expresó.
Una pasión que creció
El adolecente de 15 años dijo que el interés por las matemáticas se consolidó luego en la Escuela Industrial, donde encontró un espacio de trabajo compartido con otros estudiantes. “En la escuela, los profesores nos dan el espacio para que podamos juntarnos los que participamos de olimpíadas y resolver problemas entre todos. Además, los que ya tienen más experiencia explican a los otros más nuevos y así nos ayudamos mutuamente”, destacó.
Actualmente cursa el tercer año y ya piensa en su futuro académico. “La terminalidad se elige en 4to año y tengo pensado elegir Programación", adelantó, al señalar a una modalidad que incorporó esa escuela recientemente.
En sus momentos libres, además de continuar practicando matemática, disfruta de otras actividades. “En los tiempos libres de la escuela me junto con amigos o hago problemas; también, a veces, juego al ajedrez”, comentó.
Una trayectoria destacada
El camino olímpico de Matías incluye importantes logros. En 2024 obtuvo la medalla de plata y el subcampeonato nacional del Nivel 1 en la 41° Olimpíada Matemática Argentina, resultado que le permitió integrar la delegación argentina en la Olimpíada Matemática Rioplatense, donde recibió una mención especial.
En 2025, durante el 42° Certamen Nacional de la OMA realizado en La Falda, Córdoba, consiguió una Mención Especial al ubicarse entre los 11 mejores estudiantes del Nivel 1 del país. Además, fue campeón del Nivel 1 en las 25° Olimpíadas Provinciales de Matemática desarrolladas en Rafaela y obtuvo una medalla de plata en la Olimpíada de Mayo, organizada por la Federación Iberoamericana de Competiciones Matemáticas.
Desde la Escuela Industrial Superior también destacaron el desempeño de la estudiante de 2do año Micaela Bonazzola Inalbon, quien recibió una Mención Especial durante el proceso de selección para esta instancia internacional.
Qué es la OMA
Las Olimpíadas de Matemática Argentinas son concursos para jóvenes entre 10 y 18 años en los que se resuelven, en un tiempo limitado, problemas ingeniosos y novedosos. La intención es estimular el pensamiento crítico y la participación es individual y voluntaria.
Se organizan distintas competencias a lo largo del año. Las principales son la Olimpíada Matemática Argentina (OMA) y la Olimpiada Matemática Ñandú. Cada año, los certámenes abarcan cinco instancias de pruebas que se desarrollan de marzo a noviembre: Colegial, Intercolegial, Zonal, Regional y Nacional. Estas rondas son eliminatorias y los alumnos están distribuidos en 6 niveles según su año de escolaridad.
Los alumnos que aprueban el Certamen Nacional de la Olimpíada Matemática Argentina están invitados a rendir dos pruebas de selección antes de cada evento internacional. El resultado de estas pruebas determina el equipo argentino en cada ocasión.