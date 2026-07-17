Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Reducción de calzada
En la Autopista Rosario - Santa Fe:
Desde el KM 121 a KM 120, altura de Desvío Arijón. Sentido a Rosario.
Desde el KM 81 a KM 85, altura de Barrancas - Sentido a Santa Fe
Desde el KM 98 a KM 100, altura de Arocena - Sentido a Santa Fe
En el KM 04, altura de Granadero Baigorria - Sentido a Rosario
Calles con demoras en la ciudad de Santa Fe
Suipacha, entre Bulevar Pellegrini y Gobernador Crespo.
1° de Mayo, entre Bulevar Pellegrini y Suipacha.
San Jerónimo, entre Bulevar Pellegrini y Suipacha.
Belgrano, entre Bulevar Pellegrini y Suipacha.
Bulevar Gálvez, entre Marcial Candioti y Alberdi.
Güemes, entre Mitre y Francia, frente a la planta de Aguas Santafesinas.
Avenida Facundo Zuviría, entre Juan del Campillo y Regimiento 12 de Infantería (reducción de calzada por obras).
Avenida López y Planes, entre Iturraspe y Bulevar Pellegrini, con trabajos sobre la calzada.
Rivadavia, entre Bulevar Pellegrini y Cándido Pujato, con circulación reducida.
Enla ciudad de Rosario
Se realizan tareas de limpieza en Av. Caseros y Venesia. El tránsito permanece interrumpido.
Autopista Santa Fe - Rosario
En el KM 11 a KM 10, altura de Fray Luis Beltrán. Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras de luminaria
Balizamiento
Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 34. altura de oliveros - Sentido a Santa Fe. Se señaliza camión con desperfecto en un neumático sobre cantero central
Estados de rutas y caminos
Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad ✅
𝐑𝐍 𝟏𝟏:
Vialidad Nacional controla las mejoras de Ruta Nacional 11 desarrolladas por la municipalidad de Puerto General San Martín.
Las tareas progresan entre Presidente Perón y América, de 8 y a 18, con restricción de circulación para la mano hacia Timbúes. La recuperación comprende el fresado deformaciones y bacheo profundo, más la repavimentación completa de la calzada, recalce de banquinas y demarcación horizontal.
Para minimizar las demoras el municipio estableció el siguiente ordenamiento en la circulación.
Tramo: Presidente Perón - América. Mano al sur: habilitada para todo tipo de vehículos incluidos camiones. Mano al norte: desvío por América, Vucetich, Perón para todo tipo de vehículos incluidos camiones.
Se recomienda al tránsito liviano a Timbúes tomar por América o Córdoba hacia colectora de autopista.
Colaboran en el ordenamiento de la circulación el Centro de Protección Civil Municipal, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Policía y Protección Civil de la Provincia y Gendarmería Nacional.
𝐏𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐞-𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐅𝐞:
Con motivo de la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, desde el día de ayer, quedó operativo un desvío para la mano hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina a la altura del distribuidor de CILSA.
De esta manera, la mano que fluye hacia Santa Fe, funciona como mano de doble sentido por un segmento de 200 metros aproximadamente.
Se solicita extremar la cautela, prever demoras mayores a las habituales o bien tomar como desvío la Autopista Rosario-Santa Fe.
𝗢𝗯𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗥𝘂𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀.
𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:
▪️RUTA 10-s · Theobald – RNN 9 · Dpto. Constitución
▪️RUTA 31 · Tartagal – Intiyaco · Dpto. Vera.
Calle Piedrabuena · RN 9 – RP 21. Dpto. Rosario.
▪️RUTA 91 · Desvío tránsito pesado Timbúes · Pavimentación · Dpto. Iriondo.
▪️RUTA 2 · San Justo – RP 281 · Pavimentación · Dpto. San Justo.
Av. Circunvalación Venado Tuerto · RN 8 – RN 33 · Pavimentación · Dpto. General López.
▪️RUTA 96 Etapa 1 · Miguel Torres – Chovet · Pavimentación · Dpto. General López.
▪️RUTA 7-s · Venado Tuerto – San Francisco · Pavimentación · Dpto. General López.
𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗽𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:
▪️RUTA 10 · RP 70 – Pilar · Repavimentación · Dpto. Las Colonias.
▪️RUTA 21 · RN 9 – Acc. a Cargill · Repavimentación · Dpto. Rosario.
▪️RUTA 13 · RP 66 – San Jorge · Repavimentación · Dpto. San Martín.
▪️RUTAS 23 y 39 · Límite con Córdoba a Arrufó · Repavimentación · Dpto. San Cristóbal.
▪️RUTA 1 · Alejandra – Pte. A° El Gusano · Repavimentación · Dpto. San Javier.
▪️RUTA 5 · RP 2 – Recreo · Repavimentación · Dpto. La Capital.
▪️RUTA 6 · Gessler – Loma Alta · Repavimentación · Dpto. San Jerónimo.
▪️RUTA 41-s · Bernardo de Irigoyen – AP01 · Repavimentación · Dpto. San Lorenzo.
𝗥𝗼𝘁𝗼𝗻𝗱𝗮𝘀:
▪️RN 8, RN 33, Calle Espora y Rotonda El Hinojo · Rotondas de la Circunvalación de Venado Tuerto · Dpto. General López
▪️RP 14 / RP 96 · Miguel Torres — RP 93 · Rotonda · Dpto. General López
▪️RP 70 · Esperanza — RP 6 Este · Rotonda · Dpto. Las Colonias
▪️RP 70 · Esperanza — RP 6 Oeste · Rotonda · Dpto. Las Colonias.
▪️Av. Newbery · Rosario — Aeropuerto · Rotonda · Dpto. Rosario.
▪️RP 13 · Carlos Pellegrini — RP 66 · Rotonda · Dpto. San Martín.
▪️RP 39 / RN 34 · Arrufo · Rotonda · Dpto. San Cristóbal.
▪️RP 5 / RP 2 · Rotonda · Dpto La Capital.
𝐏𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬:
▪️RUTA 98-s · Puente A° El Rey + aliviadores (Moussy – La Sarita) · Puentes y accesos · Dpto. General Obligado.
Tercera Vía Reconquista - Avellaneda . Pavimentación puente y rotondas . Dpto. General Obligado.
▪️RUTA 4 · Ensanche de puentes (Elisa – San Cristóbal) · Puentes · Dpto. San Cristóbal.
▪️RUTA 39 · Puentes sobre el Río Salado · Recomposición de taludes · Dpto. San Justo
▪️Nuevo puente carretero RN 11 · Santa Fe – Santo Tomé · Puente · Dpto. La Capital
▪️RUTA 32 · Puente A° Pindó (RN 11 – Puerto Ocampo) · Puente · Dpto. General Obligado
▪️RUTA 32 · Puentes Quencho y Caree · (RN 11 – Puerto Ocampo) · Puentes · Dpto. General Obligado.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)
Domingo Silva entre Belgrano y las Heras (07.00 - 17.00 hs) Obras de Assa
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Assua y Estevez Boero - Barrio el Pozo
25 de Mayo entre 3 de Febrero y Av. Gral. López (08.00 -:16.00 hs)
1era Junta entre Saavedra y San Lorenzo (08.00 - 10.00 hs)
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Domingo Silva entre Belgrano y las Heras (17.00 - 07.00 hs) Obras de Assa
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona Afectada: 9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (14.00 -15.00 hs)
Líneas 1 – 15 - 18 (vuelta): De recorrido habitual por 9 de julio – Santiago del Estero – San Martín – Obispo Gelabert – 9 de Julio a recorrido habitual.
Línea 5 (vuelta): De recorrido habitual por 9 de julio – Santiago del Estero – San Martín – Obispo Gelabert a recorrido.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: calle 1era Junta entre Saavedra y San Lorenzo (08.00 - 10.00 hs)
Línea 3 (vuelta): de recorrido por calle 1era Junta - Francia -La Rioja -San Lorenzo a recorrido habitual.