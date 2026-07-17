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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 17 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Av. Freyre, Junín, Av. Perón y O. Gelabert

08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, Ruta Prov. n1, Charrúas hasta Terraplén (La Guardia)

09:00 - 11:00 Llerena, Gorostiaga, San Juan y Peñaloza

09:00 - 11:00 Av. Perón, Gaboto, Iturraspe y Pasaje Cullen

09:00 - 13:00 Lavaisse, Derqui, Diagonal Santa Fe y Estrada

10:00 - 13:00 Av. Peñaloza, E. Zeballos, Alberti y San José

11:00 - 13:00 J.P. López, Pedro de Vega, Rivadavia y Alvear

Santo Tomé

08:00 - 11:00 Av. del Trabajo, Centenario, Iriondo y Colón

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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