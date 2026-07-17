El Ejecutivo local de Ramona dio inicio a una de las intervenciones patrimoniales más importantes de los últimos años con el recambio de gran parte del techo del Museo Histórico, un edificio que forma parte de la identidad de la localidad y cuya construcción se remonta a fines del siglo XIX.
Comenzaron las obras de conservación en el Museo Histórico de Ramona
Se inició una importante obra de restauración en el Museo Histórico, con el recambio de gran parte de la cubierta del edificio, una intervención destinada a preservar el patrimonio arquitectónico y las valiosas colecciones que alberga. Paralelamente, el municipio desarrolla propuestas recreativas para las vacaciones de invierno, intensifica las tareas de prevención hídrica y acompaña una campaña provincial de promoción de la salud.
La obra responde a la necesidad de resolver el deterioro provocado por el paso del tiempo. Las filtraciones de humedad registradas en distintos sectores comenzaban a comprometer tanto la estructura edilicia como el valioso patrimonio histórico que se conserva en su interior, por lo que la intervención fue considerada prioritaria.
El proyecto contempla la construcción de una nueva estructura metálica de soporte, su fijación, la colocación de material aislante, el montaje de la nueva cubierta y la ejecución de las cargas correspondientes. Todo el proceso se desarrollará respetando el diseño arquitectónico original del edificio, de modo de preservar su valor histórico mientras se incorporan soluciones constructivas modernas que garanticen mayor seguridad y durabilidad.
Desde el municipio explicaron que las tareas de zinguería y albañilería fueron cuidadosamente planificadas para minimizar el impacto sobre el funcionamiento habitual del museo. El objetivo es permitir que el espacio continúe recibiendo visitantes siempre que las condiciones de obra lo permitan y, al mismo tiempo, asegurar la protección permanente de las colecciones históricas.
Además de su importancia cultural, el Museo Histórico constituye uno de los principales atractivos turísticos de Ramona. Es el primer punto de visita para quienes llegan a la localidad interesados en conocer el origen de la comunidad y el desarrollo de la región, por lo que esta inversión también representa una apuesta al fortalecimiento del circuito turístico local.
Vacaciones de invierno con propuestas recreativas para toda la familia
Mientras avanzan las obras en el museo, el municipio continúa desarrollando una nueva edición de "Vacaciones en la Plaza", el tradicional programa pensado para ofrecer actividades gratuitas durante el receso escolar.
La agenda de esta semana incluye la realización de murales junto al Club de Teatro en el Complejo Recreativo, una función de cine infantil en el Auditorio y una edición especial del taller "Saberes y Sabores", organizado en distintos horarios según las edades de los participantes.
Como cierre de la programación, el viernes por la tarde la Plaza Sarmiento será escenario de una jornada organizada junto al Grupo Scout, que combinará una posta de juegos recreativos con una barrileteada abierta a toda la comunidad.
Desde la administración local destacaron que la propuesta busca recuperar el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro, integración y aprendizaje, promoviendo el juego al aire libre, la actividad física y la convivencia comunitaria en un contexto donde las pantallas ocupan cada vez más tiempo en la vida cotidiana de niños y adolescentes.
Prevención hídrica y promoción de la salud
Ante los pronósticos que anticipan la influencia del fenómeno climático El Niño durante la segunda mitad del año, el municipio también intensificó el plan de prevención hídrica.
Las cuadrillas trabajan en la limpieza, desobstrucción y rectificación de canales de drenaje, zanjas a cielo abierto y sumideros con el propósito de optimizar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos, especialmente en los sectores más vulnerables de la planta urbana y del área rural.
Las tareas consisten en la remoción de sedimentos, residuos y vegetación que obstaculizan el normal funcionamiento de los desagües, permitiendo que el agua pueda evacuar con mayor rapidez ante eventuales lluvias intensas. Los trabajos continuarán durante las próximas semanas como parte de una estrategia preventiva destinada a proteger a los vecinos y al sector productivo.
En paralelo, el SAMCo local se incorporó al programa provincial "Agendá Salud", una iniciativa que busca acercar controles preventivos a la población y fomentar la detección temprana de enfermedades.
Durante la jornada se realizaron controles de presión arterial, glucemia, peso y talla, mamografías, aplicación de vacunas del calendario obligatorio y distintos estudios bioquímicos y nutricionales. El programa apunta a facilitar el acceso a los chequeos médicos, acercando los servicios sanitarios al territorio y promoviendo hábitos saludables mediante prácticas gratuitas y de rápida realización.