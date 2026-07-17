Departamento Castellanos

Comenzaron las obras de conservación en el Museo Histórico de Ramona

Se inició una importante obra de restauración en el Museo Histórico, con el recambio de gran parte de la cubierta del edificio, una intervención destinada a preservar el patrimonio arquitectónico y las valiosas colecciones que alberga. Paralelamente, el municipio desarrolla propuestas recreativas para las vacaciones de invierno, intensifica las tareas de prevención hídrica y acompaña una campaña provincial de promoción de la salud.