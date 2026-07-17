El gobernador Maximiliano Pullaro remitió una nota al Nuncio Apostólico de la Santa Sede en la Argentina en la que “expresa un profundo deseo” de que pueda contemplar la llegada a la provincia del Papa León XIV en el marco de la visita prevista para noviembre al país.
Pullaro gestiona que el Papa incluya a Rosario en su visita a la Argentina
El gobernador puso de manifiesto el proceso de cambio que tuvo la ciudad y aludió a la “pacificación” del territorio. EE.UU cambió la calificación para turistas que visitan la ciudad del sur.
En concreto el pedido, que fue cursado a fines de junio, es para que incluya a Rosario en ese itinerario.
Así lo reveló este viernes la vocera de la gobernación Virginia Coudannes en conferencia de prensa. El pedido se funda en las “expectativas que se generaron ante la posibilidad de la visita del Papa al país”.
En la misiva, el mandatario expone “el cambio que tuvo la ciudad de Rosario” en los últimos años y “las complejidades que sufrió años atrás”, en la idea de que la visita papal puede colaborar en la “pacificación del territorio”.
Cambios desde EE.UU.
Minutos antes, la vocera había anunciado que la ciudad del sur había dejado de tener la recomendación nivel 2 impuesta por Estados Unidos para viajeros de ese país a Rosario. Dicho nivel recomienda extremar las precauciones para visitantes.
Ese alerta “ha sido eliminado y Rosario tiene ahora nivel 1, similar a la República Argentina en su conjunto”, lo que significa que quienes la visiten deben tomar “precauciones normales”.
En este punto, Coudannes ponderó la política en materia de seguridad que se mide “por la baja de homicidios: en 2023 a esta altura eran 231, y en 2026, 80”. Una “baja significativa” que evalúan desde “las inversiones, el turismo” y ahora con esta nueva calificación de Estados Unidos.