Apoyo financiero a Pymes

El gobierno santafesino suma cooperativas de crédito en las tasas bajas de Santa Fe Activa

Esas entidades, como los bancos, podrán ofrecer -con intereses subsidiados por el Estado provincial- líneas de préstamos a empresarios pequeños y medianos. El programa creado en marzo de 2025 ya incluía a ese sector pero fue omitido en su anexo técnico.