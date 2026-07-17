Con el objetivo de fomentar la creación de herramientas financieras que permitan a sectores productivos santafesinos acceder al crédito en mejores condiciones, en marzo del año pasado el gobierno provincial creó el programa "Santa Fe Activa-Bonificación de Tasas de Interés", con aportes del Estado provincial para subsidiar su valor.
El gobierno santafesino suma cooperativas de crédito en las tasas bajas de Santa Fe Activa
Esas entidades, como los bancos, podrán ofrecer -con intereses subsidiados por el Estado provincial- líneas de préstamos a empresarios pequeños y medianos. El programa creado en marzo de 2025 ya incluía a ese sector pero fue omitido en su anexo técnico.
En aquel decreto (N°508) en la parte resolutiva y los considerandos se diseñaron las pautas generales para llevar a cabo esa transferencia de recursos en favor de la producción y allí se incluyó en la parte resolutiva tanto a las entidades bancarias como a las cooperativas de créditos y mutuales.
De todos modos, como confiesa ahora un nuevo decreto hubo una omisión de estos sectores en un anexo técnico clave, que contiene los lineamientos para la puesta en marcha del programa.
El año pasado, en aquel apartado, solo se mencionó como dadores de esos préstamos a empresas con tasas de interés más bajas que las del mercado a las "entidades comprendidas en la Ley Nº 21526 de Entidades Financieras".
Y añaden los considerandos del actual decreto 1435 que no se mencionó "a as Cooperativas de Créditos y Mutuales, entidades sindicadas; resultando, por ello, menester la inclusión de las mismas dentro del citado Programa".
El decisorio fue firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, secundado por el ministro de la Producción Gustavo Puccini, y explica que "para el caso de las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras surge como elemento de referencia de las condiciones crediticias propuestas las derivadas de la página web del Banco Central de la República Argentina".
Mientras, "para el caso de Cooperativas de Créditos y Mutuales los parámetros de dichas condiciones deben surgir de lo que informen las Federaciones correspondientes y las propias entidades en relación a la tasa aplicable de prestamos productivos y/o personales".
Además, "se justifica la adecuación del Programa a fin de garantizar que todas las entidades que cursen la correspondiente solicitud de adhesión - dentro del período de inscripción establecido- puedan participar promocionando las respectivas líneas de crédito".
Mas adelante, como es de práctica, el texto que antecede a la parte resolutiva dice que para esa modificación ya dictaminó favorablemente la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicho ministerio y finalmente en tres artículos y un texto anexo resuelve el tema.
Más allá de la corrección sobre el programa (que hace lo mismo con la parte impositiva en otro decreto también publicado recientemente) vale la pena recordar los objetivos que persigue el programa que abiertamente busca condiciones crediticias mejores que las que dicta el mercado, con una intervención del sector público a favor de las empresas.
Objetivos
El objetivo general de estos préstamos es "fomentar la creación de herramientas financieras que permitan a sectores productivos santafesinos realizar inversiones de desarrollo y fortalecimiento, a través de las entidades bancarias y/o fideicomisos financieros y/o cooperativas de crédito y/o mutuales y/o entidades sindicadas que deseen implementar líneas crediticias productivas".
Los objetivos específicos se enumeran a continuación: "Proporcionar una herramienta de inversión destinada a productores locales; Promover acciones de inversión tendientes a la modernización, eficacia y desarrollo de los sectores productivos regionales; e Impulsar la creación de líneas crediticias accesibles y relevantes dentro del mercado financiero".
La Provincia toma "a su exclusivo cargo la bonificación en la tasa de interés indicada para las líneas crediticias, sobre los préstamos que se otorguen, siempre y cuando los solicitantes cuenten con créditos aprobados de acuerdo a los términos, condiciones y requisitos emergentes del Programa y de las resoluciones complementarias".
En la resolución 663 del 12 de junio se aprueban dos líneas de crédito para "capital de trabajo" y para cubrir inversiones en "transición energética" por el mismo monto a invertir por la Provincia e idéntico destinatario.
Son préstamos a tasas bajas subsidiados con 3.000 millones de pesos en cada caso para "productores y empresas santafesinas con certificado MiPyME, de todos los sectores económicos" con hasta 200 millones de pesos por solicitante.