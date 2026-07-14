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Ravier respondió sobre economía, Viola y las manifestaciones de Milei sobre Thatcher

El portavoz defendió al presidente, explicando que sus comentarios sobre Thatcher se centraron en su política económica, no en su postura sobre Malvinas.

Adrián Ravier este martes durante la conferencia. Crédito: PresidenciaAdrián Ravier este martes durante la conferencia. Crédito: Presidencia
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El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que el presidente Javier Milei fue sacado de contexto cuando tuvo expresiones de elogios sobre la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y aclaró: "Valora su plan de estabilización".

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"Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de su ideología económica", aclaró en conferencia de prensa.

Luego, Ravier resaltó: "Esto no invalida el hecho de que el presidente Milei, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días. El canciller (Pablo) Quirno lo manifiesta de manera permanente".

Reforma de la Carta Orgánica

Consultado por el proyecto que impulsa el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BRCA), Ravier indicó que el texto todavía está en estudio y en manos del presidente de la entidad, Santiago Bausili.

Ante esta situación, Ravier indicó que aún “no hay fecha” para el giro al Congreso ni tampoco está definido por qué Cámara ingresará. Consultado por la propuesta de “shutdown” del Estado, Ravier admitió que “genera dudas”.

(260107) -- BUENOS AIRES, 7 enero, 2026 (Xinhua) -- Un hombre circula en una bicicleta frente a la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 7 de enero de 2026. El BCRA anunció el miércoles que concertó con seis bancos internacionales CENTRAL BANK . (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ah) (vf)Banco Central de la República Argentina (BCRA). Xinhua/Martín Zabala

“Se que genera dudas, porque es un concepto que importamos pero no interrumpe los servicios esenciales”, afirmó el portavoz y añadió que durante esa eventual medida se mantendrían “los servicios esenciales y solo se cierra el resto de las actividades”.

Crecimiento de la morosidad

El portavoz explicó que la no existencia de créditos durante muchos años llevó a los bancos a que se “pierdan carpetas crediticias” lo que implica que se dejó de hacer seguimiento de garantías, ingresos y capacidad de repago.

Ravier consideró que los bancos deben volver a aprender a evaluar cómo otorgar préstamos. “Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan créditos”, añadió el vocero.

(260603) -- BUENOS AIRES, 3 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 1 de junio de 2026 de una mujer saliendo del Ministerio de Economía, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Tras cerrar 2025 con un marcado incumplimiento en las metas de acumulación de reservas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, Argentina transita 2026 con perspectivas más favorables para alcanzar los objetivos comprometidos, impulsada por el programa de compras diarias de divisas del Banco Central y una mayor disponibilidad de dólares en la primera mitad del año. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (da) (ra) (vf)Ministerio de Economía. Xinhua/Martín Zabala

Ravier enfatizó que ahora “las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos” porque no se puede “llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado”.

“Los individuos tenemos que aprender a cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito y hasta qué cuota podemos pagar. Por otro lado, Ravier afirmó que los salarios han comenzado un proceso de recuperación desde marzo, aunque admitió que puede ser que “no sea continuo”.

El viaje de Viola al Mundial

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Sobre el viaje del viceministro de Justicia, Santiago Viola, al Mundial de fútbol, Ravier dijo que fue por una “decisión personal” para lo cual “se tomó cuatro días de licencia”. Aclaró que Milei solo instruyó a no asistir al evento a los funcionarios con rango de ministros, pero no a los que tienen cargos inferiores.

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