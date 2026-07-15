El sector de la energía eléctrica completará 25 años en emergencia

La paridad cambiaria de los '90 fue de un peso por cada dólar, por ley. Sobre esa base se diseñaron las privatizaciones y sus contratos. Todo se derrumbó con el estallido de la Convertibilidad a fines de 2001. En la campaña electoral de 2023, Javier Milei prometió como eje central de su plataforma la dolarización total de la economía.