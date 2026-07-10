Licitación Alma Sadi

La Nación adjudicó megabaterías a solo 1 de 13 nodos santafesinos

De las potenciales beneficiarias en la provincia, la Casa Rosada seleccionó a Cañada de Gómez. Un parche para el atraso en inversiones del transporte nacional de energía con 700,5 megavatios almacenados.