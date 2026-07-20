El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

En la intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López por trabajos de ASSA: se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López (a tener en cuenta, ya que se ubica en calle 25 de Mayo el ingreso del jardín del Colegio Inmaculada). Se podrá ingresar por 25 de Mayo, girar a la derecha en Av. Gral. López y retomar por calle Cruz Roja.