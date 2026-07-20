Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tareas de conservación
En la RN 11 dentro del tramo como Circunvalación Oeste en Santa Fe y Recreo.
Vialidad Nacional solicita a los conductores respetar las indicaciones de los banderilleros y reducir la velocidad en el tramo con trabajos.
Presencia de humo
En la Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido.
Cortes y demoras en Santa Fe
Avenida Facundo Zuviría, entre Juan Larrea y Juan Llerena (corte total).
Avenida Aristóbulo del Valle, entre Juan Llerena y Hernandarias (circulación reducida por obras).
Iturraspe, entre López y Planes y Juan del Campillo (demoras por intervención sobre la calzada).
Francia, entre Córdoba e Iturraspe (tránsito lento).
Facundo Zuviría, entre Córdoba y Pedro Ferré (reducción de calzada).
Pasaje Maipú, a la altura de Cándido Pujato (circulación afectada).
Pedro Zenteno, entre Mariano Comas y Pasaje Larramendi (demoras por trabajos viales).
Autopista Santa Fe - Rosario
Se registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores del corredor. Circular con precaución
Rutas y Accesos de la Provincia de Santa Fe
Estado de rutas y accesos
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informa que las rutas y accesos de las regiones centro y sur de la provincia presentan calzadas húmedas, resbaladizas y banquinas inestables debido a las lluvias y lloviznas registradas durante las últimas horas.
Estas condiciones reducen la adherencia de los vehículos y aumentan el riesgo al circular. Por este motivo, se recomienda disminuir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, evitar maniobras bruscas y conducir con luces bajas encendidas.
Ruta Nacional 11
Continúan los trabajos de mejora sobre la Ruta Nacional 11, en el tramo urbano de Puerto General San Martín, entre las calles Presidente Perón y América.
Las tareas, supervisadas por Vialidad Nacional y ejecutadas por el municipio, se desarrollan de 8 a 18 horas e incluyen fresado, bacheo profundo, repavimentación integral, reacondicionamiento de banquinas y nueva demarcación horizontal.
Desvíos vigentes
Sentido hacia el sur: circulación habilitada para todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
Sentido hacia Timbúes (norte): desvío obligatorio por América – Vucetich – Presidente Perón.
Para evitar demoras, se recomienda a los vehículos livianos que viajen hacia Timbúes utilizar como alternativa las calles América o Córdoba para acceder a la colectora de la Autopista Rosario-Santa Fe.
En el operativo de ordenamiento participan personal del Centro de Protección Civil Municipal, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Policía de Santa Fe, Protección Civil Provincial y Gendarmería Nacional.
Puente Carretero Santa Fe – Santo Tomé
Por el avance de la construcción del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé y de sus accesos, permanece vigente el nuevo esquema de circulación implementado en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
Quienes circulen desde Santa Fe hacia Santo Tomé deberán utilizar un desvío especialmente señalizado, mientras que la calzada en sentido hacia la capital funciona de manera bidireccional durante aproximadamente 200 metros.
Se solicita circular con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, se recomienda utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe para los viajes entre ambas ciudades.
Obras en rutas provinciales
La Dirección Provincial de Vialidad mantiene distintos frentes de obra en rutas primarias y secundarias de la provincia.
Pavimentación
RP 10-s (Theobald – RN 9)
RP 31 (Tartagal – Intiyaco)
Calle Piedrabuena (Rosario)
RP 91 (desvío para tránsito pesado en Timbúes)
RP 2 (San Justo – RP 281)
Circunvalación de Venado Tuerto
RP 96 (Miguel Torres – Chovet)
RP 7-s (Venado Tuerto – San Francisco)
Construcción de rotondas
Siguen los trabajos de ejecución de nuevas rotondas y mejoras viales en:
Circunvalación de Venado Tuerto.
RP 14 y RP 96 (Miguel Torres).
RP 70 (Esperanza).
Avenida Newbery (Rosario).
RP 13 (Carlos Pellegrini).
RP 39 y RN 34 (Arrufó).
RP 5 y RP 2 (departamento La Capital).
Obras en puentes
Continúan las intervenciones en distintos puentes estratégicos de la red vial santafesina, entre ellos:
RP 98-s (Puente Arroyo El Rey y aliviadores).
Tercera Vía Reconquista–Avellaneda.
RP 4 (ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal).
RP 39 (puentes sobre el río Salado).
Nuevo puente carretero Santa Fe–Santo Tomé sobre la RN 11.
RP 32 (Puente Arroyo Pindó y puentes Quencho y Caree).
Cortes por intervenciones en vía pública
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)
Domingo Silva entre Belgrano y las Heras (07.00 - 17.00 hs) Obras de Assa
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Assua y Estevez Boero - Barrio el Pozo
9 de julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (09.30 - 12.30) Obras de Assa
Reducción de calzada
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
L. Jimenez de Assua entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martinez.(Obras de Assa)
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
25 de Mayo entre 3 de Febrero y Av. Gral. López
En la intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López por trabajos de ASSA: se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López (a tener en cuenta, ya que se ubica en calle 25 de Mayo el ingreso del jardín del Colegio Inmaculada). Se podrá ingresar por 25 de Mayo, girar a la derecha en Av. Gral. López y retomar por calle Cruz Roja.
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona Afectada: 9 de Julio entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (09.30 - 12.30 hs)
LÍNEA 1 – 15 - 18 (vuelta): De recorrido habitual por 9 de Julio – Santiago del Estero – San Martín – Obispo Gelabert – 9 de Julio a recorrido habitual.
LÍNEA 5 (vuelta): De recorrido habitual por 9 de Julio – Santiago del Estero – San Martín – Obispo Gelabert a recorrido habitual.
Zona Afectada: San Jerónimo entre Salta y Juan de Garay (14.30 – 15.50 hs.)
*Línea 2: recorrido habitual por calle Salta – 1ero de Mayo - Moreno – San Jerónimo a recorrido.
Líneas: 3 – 8 – 10 – 11- 15 y 16 (Ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo - Moreno – San Jerónimo a recorrido.