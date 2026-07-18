Acceso a la vivienda

UPCN entregó 68 viviendas y renovó su compromiso con el acceso a la casa propia

El sindicato adjudicó un nuevo complejo habitacional en la ciudad de Santa Fe. Durante el acto, el secretario general Jorge Molina destacó la emoción de las familias que esperaron durante años por su hogar y confirmó nuevos proyectos en distintos puntos de la provincia.