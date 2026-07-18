La entrega de una vivienda propia representa mucho más que recibir unas llaves. Significa dejar atrás años de alquiler, proyectar un futuro con mayor tranquilidad y cumplir un sueño largamente esperado. Ese fue el clima que se vivió este viernes durante la entrega de 68 viviendas construidas por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Santa Fe, donde decenas de familias comenzaron una nueva etapa de sus vidas.
UPCN entregó 68 viviendas y renovó su compromiso con el acceso a la casa propia
El sindicato adjudicó un nuevo complejo habitacional en la ciudad de Santa Fe. Durante el acto, el secretario general Jorge Molina destacó la emoción de las familias que esperaron durante años por su hogar y confirmó nuevos proyectos en distintos puntos de la provincia.
El acto estuvo encabezado por el secretario general del gremio, Jorge Molina, quien definió la jornada como uno de los momentos más gratificantes de la tarea sindical.
"Hay una emoción muy grande, una satisfacción, una mezcla de sentimientos, todos positivos. Ver a estas familias tan emocionadas transformarse en propietarias para toda la vida realmente nos llena de orgullo. Cambiarle la vida a una familia para siempre es algo muy fuerte y que el gremio pueda ser parte de ese esfuerzo nos llena de satisfacción", expresó.
Un sueño que llevó años
Las viviendas fueron adjudicadas entre trabajadores afiliados que cumplen con un requisito fundamental: no contar con una vivienda propia. "Los compañeros se inscriben y luego participan de los sorteos. La única condición es ser empleados públicos afiliados a UPCN y no tener vivienda", explicó Molina. Muchas de las familias llevaban años esperando ese momento.
Uno de los beneficiarios, trabajador del Hospital Cullen desde 2004, contó que estaba inscripto desde 2009. "Hace muchos años que la estaba esperando. Estaba alquilando y se hacía muy difícil. Ya vi el departamento y es hermoso", relató emocionado.
El empleado, que hasta ahora vivía junto a su madre y su hermano, destacó que la vivienda representa un cambio trascendental para su vida.
Viviendas pensadas para cada familia
El complejo habitacional contempla distintas tipologías para responder a las necesidades de cada grupo familiar. "Hay viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. La idea es cubrir las necesidades tanto de familias pequeñas como de aquellas más numerosas", explicó Molina.
Además, destacó que el programa habitacional no se limita a la capital provincial. "Construimos en toda la provincia. En julio vamos a entregar viviendas en los departamentos General López y San Cristóbal. Es una enorme responsabilidad, pero sobre todo una gran alegría", señaló.
Nuevos proyectos habitacionales
Durante el acto también participó el gobernador Maximiliano Pullaro, quien anunció la continuidad de acuerdos entre la Provincia y UPCN para ampliar el acceso a la vivienda para los trabajadores estatales.
En ese marco, Molina confirmó que el gremio podrá participar con 17 departamentos en el desarrollo urbanístico Proyecto Setúbal, además de analizar futuras posibilidades vinculadas con la Villa Olímpica una vez finalizados los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
"Queremos agradecer al gobernador por esa actitud solidaria y esa mirada humana hacia los trabajadores. Estamos realmente muy contentos", afirmó.
Una política que continúa
El dirigente gremial recordó que cada complejo habitacional implica años de trabajo y planificación.
"Este proyecto nos llevó tres años. Hoy entregamos viviendas completamente terminadas y listas para habitar. Pero si uno mira hacia el otro sector ya puede ver las bases de los edificios tercero y cuarto. Eso significa que seguimos trabajando para que más familias puedan acceder a la vivienda propia", concluyó.
Mientras las familias recorrían por primera vez sus departamentos y recibían las llaves de sus nuevos hogares, las emociones se repetían en cada abrazo y en cada sonrisa. Para muchos, la espera terminó; para UPCN, el desafío continúa con nuevos proyectos que buscan transformar el sueño de la casa propia en una realidad para más trabajadores santafesinos.