Era una cuenta pendiente

La obra de avenida Peñaloza entra en su etapa final y transforma el norte de la ciudad

La intervención integral forma parte del Acuerdo Capital financiado por el Gobierno de la Provincia. El objetivo es jerarquizar uno de los principales corredores viales con nueva calzada, paseo peatonal, bicisenda, iluminación, forestación y equipamiento urbano.