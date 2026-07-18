La obra de transformación de avenida Peñaloza está a punto de concluir. Se trata de una intervención estratégica para el desarrollo del sector norte de la ciudad que se ejecuta en el marco del Acuerdo Capital con financiamiento del Gobierno de la Provincia. La obra abarca 1.200 metros lineales, desde Gorriti hasta Ex Combatientes de Malvinas, y busca jerarquizar una de las principales arterias de Santa Fe mediante una transformación integral del espacio público.
La obra de avenida Peñaloza entra en su etapa final y transforma el norte de la ciudad
La intervención integral forma parte del Acuerdo Capital financiado por el Gobierno de la Provincia. El objetivo es jerarquizar uno de los principales corredores viales con nueva calzada, paseo peatonal, bicisenda, iluminación, forestación y equipamiento urbano.
La intervención incorpora una nueva calzada con sentido sur-norte, un paseo peatonal sobre el cantero central, la recuperación y mejora de la bicisenda existente, nuevo mobiliario urbano, iluminación vial y peatonal, forestación, rampas accesibles, baldosas podotáctiles, señalización horizontal y vertical, además de nuevas garitas para el transporte urbano y dos "manda peatones" para reforzar la seguridad vial y la accesibilidad.
Además de mejorar la circulación vehicular, la obra fortalece la conectividad entre avenida Gorriti y los principales equipamientos públicos del sector, como el Jardín Botánico, el Jardín Nueva Esperanza, la nueva Escuela Echeverría, la Escuela Héroes de Malvinas y los barrios Cabaña Leiva, Alto de Noguera, Bernardino Rivadavia, Peñaloza Norte y Liceo Norte.
“Nos comprometimos a trabajar juntos con la Provincia y lo estamos haciendo. Está es una de las obras más importantes del Acuerdo Capital y permite completar avenida Peñaloza desde Gorriti hacia el norte, simplificando y mejorando la vida de los vecinos", dijo el intendente, Juan Pablo Poletti, durante una recorrida por la obra.
El intendente remarcó que la intervención trasciende el aspecto vial: "No solo mejora la circulación, sino que genera un paseo peatonal, una bicisenda, espacios iluminados y de encuentro para las familias. Estamos conectando todo el norte de la ciudad y recuperando un espacio público de enorme valor".
Asimismo, señaló que estas obras forman parte de un plan integral para el crecimiento de la ciudad: "Había que mirar al norte y eso es lo que hicimos. A las obras de Aristóbulo del Valle, Larrea y la próxima finalización de avenida Siete Jefes se suma esta intervención para seguir mejorando los barrios que más lo necesitan".
Un sector que sigue creciendo con nuevas viviendas
La recorrida por avenida Peñaloza se realizó luego de que el intendente participara junto al gobernador Maximiliano Pullaro de la inauguración y entrega de las 68 viviendas del edificio Parque Norte II, construido por UPCN Santa Fe. Durante el acto también se realizó la entrega simbólica de plantines aromáticos por parte de la Municipalidad, que formarán parte del pórtico de ingreso del edificio como aporte a la puesta en valor del nuevo complejo habitacional.
En ese marco, Poletti destacó el crecimiento sostenido del sector norte: "UPCN entregó 68 viviendas y muy pronto estará finalizada la nueva Escuela Echeverría, que podrá recibir a más de 1.500 alumnos. La ciudad crece hacia este sector y las obras de infraestructura tienen que acompañar ese desarrollo", remarcó.
Finalmente, el mandatario local volvió a valorar el trabajo conjunto entre ambas administraciones: "Quiero agradecer nuevamente al gobernador Pullaro. Cuando un Gobierno local escucha a los vecinos y un Gobierno Provincial acompaña con obras e inversión, el resultado es una ciudad que crece y mejora la calidad de vida de todos los santafesinos".