Este fin de semana, el gobierno de Santa Fe y el municipio inauguraron oficialmente el nuevo paseo sobre la avenida Aristóbulo del Valle, entre Av. Galicia y Gorriti. Con un acto donde participaron Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Poletti, dieron como finalizada la tercera obra comprendida por el Acuerdo Capital.
Qué obras quedan por terminar del Acuerdo Capital y cuánto falta para su finalización
Con la inauguración del bulevar en Aristóbulo del Valle de Galicia al norte, provincia y municipio completaron tres de las cinco obras previstas en este convenio. Las otras dos, en la costanera y la culminación de Av. Peñaloza.
Cabe recordar que la primera en terminarse fue la repavimentación de calle Larrea, entre las avenidas Peñaloza y Blas Parera. Como se esperaba, el flamante corredor se convirtió en una “vía de escape” para aquellos que circulan de Este a Oeste (y viceversa) y buscan esquivar el tránsito de calle Regimiento 12 de Infantería o la propia Gorriti, entre otras.
La segunda obra en concluir fue la remodelación del paseo de la Av. Juan José Paso, en el sur de la capital provincial, con una intervención total de 870 metros entre Zavalla y 1° de Mayo. Tras años de dejadez y abandono, el lugar cambió con una senda para caminar, otra para bicicletas. Además, se sumó mobiliario urbano y se readecuaron las rampas para personas con discapacidad.
Con estos tres casilleros completados, ahora restan culminar otras dos obras. Una en el extremo norte de la ciudad capital y la otra en el tradicional paseo en la costanera.
Tradicional
Desde el Monumento del Brigadier Estanislao López y hasta la zona del Faro, se lleva adelante la transformación del paseo de la Av. 7 Jefes. La obra comenzó en julio de 2025 con la empresa adjudicataria Dragado Santa Fe SA quien presentó una oferta por $2.414.708.256,68 para llevar adelante los trabajos.
Ya se superó el 60 por ciento de avance y, según estimaciones oficiales, podría finalizar en septiembre.
Los trabajos se caracterizan por la recuperación de todo el paseo, cambio de losetas, incorporación de juegos infantiles y mobiliario urbano. También se recuperará el monumento al Brigadier, bajo parámetros de recuperación patrimonial, según expresaron desde el gobierno en un reportaje a El Litoral.
Días atrás, desde el ministerio de Obras Públicas de la provincia compartieron una serie de imágenes donde se muestran los avances en la obra. “La puesta en valor de Avenida 7 Jefes no solo mejora la circulación y la accesibilidad, también revaloriza uno de los espacios públicos más queridos por los santafesinos”, postearon.
Otra de las novedades de esta intervención serán los tres cruces vehiculares previstos en calles Iturraspe, Juan del Campillo y Chacabuco. Es decir, se suma uno a los dos existentes.
Mejor conectividad en el norte
En paralelo, el Acuerdo Capital también contempló la finalización de la avenida Peñaloza, de Gorriti hacia el norte hasta calle Chaco. Según el ministerio de Obras Públicas, los trabajos alcanzaron el 60% de avance.
“Avanzamos con nuevo pavimento, cantero central, ciclovías, iluminación, mobiliario urbano, forestación y espacios de encuentro para que vecinos y vecinas disfruten de una avenida más moderna, segura y accesible”, publicaron en Instagram junto a imágenes de las tareas realizadas.
Cabe recordar que la obra en este sector de la capital provincial comenzó a finales de enero de 2025 y la empresa Ángel Boscarino SA será la responsable de llevar a cabo los trabajos con un presupuesto oficial de $3.190.292.900,55.
Acuerdo Capital
El Acuerdo Capital se firmó en mayo de 2024 entre el gobernador Pullaro y el intendente Poletti con el objetivo llevar a cabo cinco obras claves para el desarrollo de la ciudad.