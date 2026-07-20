El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este lunes una serie de alertas por tormentas fuertes, lluvias intensas, nevadas y vientos de gran intensidad que abarcan diferentes zonas de Argentina. Las condiciones previstas podrían provocar complicaciones tanto en áreas urbanas como en rutas y sectores cordilleranos.
Alerta meteorológica: 14 provincias con riesgo por tormentas, lluvias y nevadas
El pronóstico prevé fenómenos de variada intensidad con posibilidad de granizo, ráfagas de hasta 100 km/h, abundantes precipitaciones, viento blanco y complicaciones en rutas y zonas urbanas durante la jornada.
De acuerdo con el organismo, algunos de los fenómenos esperados podrían alcanzar una intensidad importante, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades.
Alerta naranja por tormentas
El SMN emitió una alerta de nivel naranja para sectores donde se prevén tormentas fuertes e incluso localmente severas. Estos eventos podrían estar acompañados por lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Además, el organismo indicó que los acumulados de precipitación oscilarían entre los 40 y los 70 milímetros, aunque en algunos puntos podrían registrarse valores superiores.
Ante este escenario, el nivel naranja advierte sobre fenómenos con capacidad de generar riesgos para la población, los bienes y las actividades cotidianas.
Además de las tormentas, el SMN mantiene alertas por lluvias para sectores de Misiones, Corrientes y Río Negro, donde se esperan precipitaciones abundantes e inestabilidad durante gran parte de la jornada.
Las autoridades recomendaron extremar las precauciones, especialmente en caminos rurales y zonas con dificultades de drenaje, debido a la posibilidad de acumulación de agua.
Nevadas persistentes
La región cordillerana del sur del país continúa bajo alerta por nevadas de variada intensidad. El pronóstico prevé acumulaciones de nieve de entre 30 y 50 centímetros diarios, aunque en algunos sectores esos registros podrían ser mayores.
En las áreas de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse como nieve o aguanieve.
A estas condiciones se suman fuertes vientos, la posible formación de viento blanco y una marcada reducción de la visibilidad, factores que podrían complicar la circulación en rutas de montaña y pasos fronterizos.
Vientos en la alta cordillera
El organismo también emitió una alerta por vientos intensos del sector oeste en la alta cordillera. Se esperan velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.
Estas condiciones podrían reducir significativamente la visibilidad por el levantamiento de nieve y la presencia de viento blanco.
Ante la persistencia de los distintos fenómenos meteorológicos, el Servicio Meteorológico Nacional pidió seguir las actualizaciones de las alertas oficiales, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente.
Asimismo, aconsejó evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del temporal y tomar medidas preventivas para minimizar riesgos relacionados con inundaciones, caída de árboles, cortes del suministro eléctrico y complicaciones en la circulación.