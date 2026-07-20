Con el objetivo de acercar el arte a las nuevas generaciones, la Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce abrió la inscripción para que escuelas de toda la región puedan visitar el evento que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de octubre de 2026.
La Bienal Internacional de Esculturas abre la convocatoria para que las escuelas vivan una experiencia artística única
La organización de la Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce lanzó la convocatoria destinada a instituciones educativas de todos los niveles para participar de las actividades previstas durante el evento, que se desarrollará del 23 al 25 de octubre. La propuesta combina arte, educación y turismo local en una experiencia pensada especialmente para alumnos y docentes.
La iniciativa busca ofrecer una propuesta pedagógica diferente, donde los estudiantes puedan aprender a través de la observación, la participación y el contacto directo con artistas de distintos países, en un entorno natural y al aire libre.
Escultores en acción, talleres y recorridos culturales
Uno de los principales atractivos será la posibilidad de presenciar el trabajo en vivo de escultores internacionales, quienes crearán sus obras frente al público. Los alumnos podrán observar cada etapa del proceso creativo, conocer las técnicas utilizadas y dialogar con los artistas sobre sus proyectos.
Además, la programación incluirá talleres abiertos e interactivos especialmente diseñados para fomentar la creatividad y la expresión artística de los estudiantes.
La propuesta también contempla visitas guiadas por San Jerónimo del Sauce, consideradas una oportunidad para descubrir la historia, el patrimonio y la identidad del pueblo más antiguo del departamento Las Colonias. Historia
Convocatoria abierta con inscripción previa
La invitación está dirigida a establecimientos de Nivel Inicial, Primario, Secundario, Terciario, Educación Especial y Educación Técnica, con el propósito de que alumnos y docentes puedan compartir una experiencia educativa diferente.
Desde la organización informaron que los cupos son limitados, por lo que las instituciones interesadas deberán realizar una inscripción previa para garantizar su participación y facilitar la organización de las visitas.
Quienes deseen registrar a su escuela podrán solicitar el enlace de inscripción comunicándose con la organización mediante mensaje privado. La convocatoria busca reunir a establecimientos educativos de toda la región para vivir tres jornadas dedicadas al arte, el aprendizaje y el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad.