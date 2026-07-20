San Jerónimo del Sauce

La Bienal Internacional de Esculturas abre la convocatoria para que las escuelas vivan una experiencia artística única

La organización de la Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce lanzó la convocatoria destinada a instituciones educativas de todos los niveles para participar de las actividades previstas durante el evento, que se desarrollará del 23 al 25 de octubre. La propuesta combina arte, educación y turismo local en una experiencia pensada especialmente para alumnos y docentes.