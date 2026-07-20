Con el objetivo de seguir consolidando el trabajo que se desarrolla en las Escuelitas Deportivas Municipales, la Municipalidad de Rafaela organizó una jornada de formación y reflexión destinada a quienes coordinan estos espacios en los distintos barrios de la ciudad.
Escuelitas Deportivas de Rafaela suman espacios de formación para fortalecer el acompañamiento a niños y adolescentes
La Municipalidad de Rafaela llevó adelante un taller participativo destinado, de manera voluntaria, a referentes de las Escuelitas Deportivas Municipales. La propuesta buscó brindar herramientas para fortalecer el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, promoviendo al deporte como un espacio de inclusión, escucha y contención.
La propuesta nació a partir de inquietudes planteadas por los propios profesores, quienes manifestaron la necesidad de contar con ámbitos de intercambio para compartir experiencias y adquirir nuevas herramientas que les permitan afrontar las distintas situaciones que se presentan en el trabajo cotidiano con niños, niñas y adolescentes.
Desde la organización aclararon que la participación en estos encuentros es completamente voluntaria y está dirigida a aquellos referentes que deciden profundizar su formación y asumir nuevos desafíos, complementando la tarea que ya realizan en cada escuelita.
La importancia de la escucha y el trabajo en red
Durante la jornada se trabajó sobre el valor de la primera escucha como una herramienta clave para acompañar a las infancias y adolescencias, además de reflexionar acerca del papel que cumplen los profesores como integrantes de una red de cuidado junto a las familias, instituciones y otros actores de la comunidad.
La capacitación tuvo un formato participativo, favoreciendo el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de estrategias para abordar las diferentes realidades que se presentan en cada barrio.
Los participantes también pudieron identificar fortalezas, analizar desafíos comunes y compartir herramientas que contribuyan a generar entornos deportivos más seguros, inclusivos y de contención.
El deporte como un ámbito de crecimiento
La jornada concluyó con una puesta en común en la que los asistentes propusieron nuevos temas para futuros encuentros, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo estos espacios de formación.
Jesi, profesora de hockey de las Escuelitas Deportivas Municipales de los barrios Fasoli e Italia, valoró la iniciativa y destacó que este tipo de instancias permite incorporar nuevas herramientas para afrontar distintas situaciones que surgen en el trabajo diario.
"Me gustan este tipo de charlas porque siempre se aprende algo nuevo. Quizás uno no tiene las herramientas o no sabe cómo afrontar ciertas situaciones, y estos espacios ayudan mucho. Está bueno conocer lo que sucede en otras escuelitas y cómo otros profesores resolvieron determinadas situaciones. Como referente, nuestro trabajo va mucho más allá de enseñar un deporte: también buscamos que cada chico encuentre un lugar donde sentirse escuchado, acompañado y pueda desarrollarse", expresó.
La propuesta apunta a consolidar a las Escuelitas Deportivas Municipales como ámbitos donde la actividad física convive con valores como la inclusión, el respeto, la escucha y el acompañamiento, fortaleciendo el rol social que estos espacios cumplen en cada barrio de Rafaela.