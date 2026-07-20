Capacitación para referentes

Escuelitas Deportivas de Rafaela suman espacios de formación para fortalecer el acompañamiento a niños y adolescentes

La Municipalidad de Rafaela llevó adelante un taller participativo destinado, de manera voluntaria, a referentes de las Escuelitas Deportivas Municipales. La propuesta buscó brindar herramientas para fortalecer el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, promoviendo al deporte como un espacio de inclusión, escucha y contención.