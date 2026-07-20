En el corredor sur del área metropolitana de Rosario continúa la ejecución de la pavimentación de la calle Piedrabuena, una arteria de casi cuatro kilómetros que permitirá contar con un acceso directo al Parque Industrial de Alvear y mejorará la conexión con la Autopista Rosario-Buenos Aires y la Ruta Provincial N° 21.
Avanza la pavimentación de calle Piedrabuena para mejorar el acceso al Parque Industrial de Alvear
La pavimentación de calle Piedrabuena continúa avanzando con el objetivo de mejorar el acceso al Parque Industrial de Alvear y optimizar la circulación del transporte de cargas entre la colectora este de la Autopista Rosario-Buenos Aires y la Ruta Provincial N° 21. La obra forma parte de un conjunto de intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura vial del corredor sur del departamento Rosario.
La intervención busca facilitar la circulación del tránsito pesado, optimizar la logística de las empresas radicadas en el sector y brindar una alternativa pavimentada para el movimiento de la producción en una de las zonas industriales más importantes de la provincia.
El financiamiento se realiza mediante el sistema de Contribución por Mejoras, en el que la Provincia aporta aproximadamente dos tercios del costo total de la obra, mientras que la Municipalidad de Alvear y el sector industrial beneficiado participan con el tercio restante.
Estado de avance de los trabajos
El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, informó que ya se completó el paquete estructural hasta la capa de base en aproximadamente dos kilómetros del trazado principal y en los 400 metros de la calle lateral Brow.
Además, explicó que en esos sectores ya se ejecutó el riego de imprimación y se encuentran preparados para la colocación de la carpeta asfáltica, mientras que en los tramos restantes continúan los trabajos correspondientes a las capas estructurales.
Desde la DPV detallaron que el nuevo paquete vial posee un espesor cercano a los 60 centímetros e incluye una subrasante mejorada con cal, dos capas de subbase, una base estabilizada y una carpeta de concreto asfáltico modificado de cinco centímetros de espesor, diseñada para soportar el tránsito de vehículos pesados.
Inversión e integración del corredor vial
La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Rovial S.A. y Basaa S.A. y representa una inversión superior a los 8.127 millones de pesos para el tramo correspondiente a calle Piedrabuena.
Este proyecto forma parte del contrato de obras sobre la Ruta Provincial N° 21, entre el acceso a Alvear y Fighiera, cuya inversión total supera los 22.000 millones de pesos.
El plan incluye además la construcción de la autovía entre ambas localidades, nuevas rotondas de acceso y un puente ferroviario sobre la Ruta Provincial N° 10s, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial en un corredor estratégico para la actividad industrial y logística del sur santafesino.