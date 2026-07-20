Sur provincial

Avanza la pavimentación de calle Piedrabuena para mejorar el acceso al Parque Industrial de Alvear

La pavimentación de calle Piedrabuena continúa avanzando con el objetivo de mejorar el acceso al Parque Industrial de Alvear y optimizar la circulación del transporte de cargas entre la colectora este de la Autopista Rosario-Buenos Aires y la Ruta Provincial N° 21. La obra forma parte de un conjunto de intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura vial del corredor sur del departamento Rosario.