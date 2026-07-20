Para abastecer a más de 800 vecinos

Una planta potabilizadora móvil permitió recuperar el suministro de agua en dos localidades de Castellanos

Luego de una falla técnica que dejó fuera de servicio la planta de ósmosis inversa que abastece a las localidades de Castellanos y San Antonio, se implementó un operativo de emergencia con una planta potabilizadora móvil que permitió restablecer el suministro de agua potable. Paralelamente, ya comenzaron las obras para instalar un nuevo sistema definitivo que beneficiará a más de 800 habitantes.