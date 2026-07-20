Una falla técnica dejó fuera de funcionamiento la planta de ósmosis inversa que provee agua potable a las localidades de Castellanos y San Antonio, generando inconvenientes en el suministro para ambas comunidades.
Una planta potabilizadora móvil permitió recuperar el suministro de agua en dos localidades de Castellanos
Luego de una falla técnica que dejó fuera de servicio la planta de ósmosis inversa que abastece a las localidades de Castellanos y San Antonio, se implementó un operativo de emergencia con una planta potabilizadora móvil que permitió restablecer el suministro de agua potable. Paralelamente, ya comenzaron las obras para instalar un nuevo sistema definitivo que beneficiará a más de 800 habitantes.
Ante esta situación, se implementó un operativo de contingencia que incluyó el traslado de una planta potabilizadora móvil desde la ciudad de Santa Fe. El equipo fue instalado y conectado al sistema de distribución local, permitiendo restablecer el servicio en pocas horas y garantizar el abastecimiento de agua para los vecinos.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la prioridad fue asegurar la continuidad del servicio mientras se avanzaba en una solución definitiva para el sistema de potabilización.
Comenzó la renovación integral del sistema
En paralelo a la asistencia de emergencia, ya se iniciaron los trabajos para reemplazar de manera integral la infraestructura existente.
Las tareas contemplan la renovación de la casilla técnica, el reemplazo de los tableros eléctricos afectados y la instalación de un nuevo equipo de ósmosis inversa con tecnología de última generación, que permitirá brindar un servicio más eficiente y confiable para más de 800 habitantes.
Desde la Secretaría de Agua y Saneamiento indicaron que el nuevo sistema contará con membranas de filtrado de alta eficiencia, optimizando el proceso de potabilización y reduciendo el desperdicio de agua. Además, la nueva instalación eléctrica buscará minimizar el riesgo de futuras interrupciones ocasionadas por variaciones en el suministro de energía.
Una inversión para fortalecer el servicio
La obra también incluye mejoras edilicias en la casilla donde funcionará el nuevo equipamiento, con trabajos destinados a optimizar las condiciones de ventilación, controlar la humedad y brindar mayor protección a los sistemas eléctricos y electromecánicos.
Según informaron desde la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento, el plazo estimado para completar la obra civil y el montaje del nuevo sistema es de 90 días.
La inversión destinada al nuevo complejo regional de potabilización supera los 480 millones de pesos y tiene como objetivo garantizar un servicio de agua potable más seguro, estable y eficiente para los habitantes de Castellanos y San Antonio.