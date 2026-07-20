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Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Departamento Las Colonias

Con un "Corazón Solidario", Franck suma una iniciativa para impulsar el reciclaje y el compromiso comunitario

La localidad incorporó un nuevo "Corazón Solidario" destinado a la recolección de tapitas plásticas. La iniciativa, impulsada por el Círculo Italiano Argentino con el acompañamiento de la Comuna y del Complejo Ambiental FIMA, busca fomentar el cuidado del ambiente y promover acciones solidarias en beneficio de la comunidad.

Franck inauguró un "Corazón Solidario" para promover el reciclaje y la solidaridadFranck inauguró un "Corazón Solidario" para promover el reciclaje y la solidaridad
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En un nuevo paso hacia la promoción de prácticas sustentables, quedó inaugurado el Corazón Solidario ubicado sobre la ciclovía del acceso sur de Franck. El espacio permitirá a los vecinos depositar tapitas plásticas que luego serán destinadas a distintas iniciativas de carácter ambiental y comunitario.

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Del acto participaron el presidente comunal, Damián Franzen, y Mabel Jullier, en representación del Complejo Ambiental FIMA, quienes acompañaron la puesta en marcha de esta propuesta impulsada por el Círculo Italiano Argentino.

Una iniciativa que une conciencia ambiental y solidaridad

El proyecto tiene como principal objetivo generar conciencia sobre la importancia del reciclaje y la reducción de los residuos plásticos, promoviendo la participación de la comunidad a través de la recolección de tapitas.

Franck inauguró un "Corazón Solidario" para promover el reciclaje y la solidaridadFranck inauguró un "Corazón Solidario" para promover el reciclaje y la solidaridad

Además del impacto ambiental, la propuesta incorpora un fuerte componente solidario, incentivando a los vecinos a colaborar con materiales que podrán ser reutilizados en distintas acciones comunitarias.

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Desde la Comuna destacaron que este tipo de iniciativas fortalecen el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente y contribuyen a construir una localidad cada vez más sustentable.

Las tapitas serán reutilizadas en los adornos navideños

Durante la inauguración también estuvieron presentes integrantes del grupo "Recreando", quienes serán los encargados de utilizar parte de las tapitas recolectadas para la elaboración de los tradicionales adornos navideños que, año tras año, embellecen distintos espacios públicos de Franck durante las fiestas de fin de año.

Franck inauguró un "Corazón Solidario" para promover el reciclaje y la solidaridadFranck inauguró un "Corazón Solidario" para promover el reciclaje y la solidaridad

Desde la administración comunal agradecieron la invitación para formar parte del proyecto y remarcaron la importancia de seguir acompañando propuestas que integren el cuidado ambiental, la economía circular y la participación de las instituciones locales, consolidando una comunidad comprometida con el desarrollo sustentable.

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