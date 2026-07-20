Departamento Las Colonias

Con un "Corazón Solidario", Franck suma una iniciativa para impulsar el reciclaje y el compromiso comunitario

La localidad incorporó un nuevo "Corazón Solidario" destinado a la recolección de tapitas plásticas. La iniciativa, impulsada por el Círculo Italiano Argentino con el acompañamiento de la Comuna y del Complejo Ambiental FIMA, busca fomentar el cuidado del ambiente y promover acciones solidarias en beneficio de la comunidad.