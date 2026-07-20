Causa penal sobre el naufragio del submarino ARA San Juan

El submarino ARA San Juan(S-42) desapareció el 15 de noviembre de 2017 y fue hallado prácticamente un año después, a más de novecientos metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. Sumergible de ataque Clase TR-1700, de fabricación alemana, sirvió desde el año 1985 hasta su naufragio.