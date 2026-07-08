Fallo

ARA San Juan: condenaron a tres años de prisión a un exjefe naval y absolvieron a tres imputados

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz halló culpable de estrago culposo al excapitán de navío Claudio Villamide. En tanto, Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa fueron absueltos, en una sentencia que las querellas de los familiares ya adelantaron que apelarán.