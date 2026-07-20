Celebrar sin complicaciones

Cómo organizar un Día del Amigo sin gastar de más: ideas y consejos

No hace falta un gran presupuesto para compartir un buen momento con amigos. Con una buena planificación es posible organizar una reunión, un almuerzo o una salida sin afectar el bolsillo. Claves para ahorrar, repartir gastos y disfrutar de una celebración que puede adaptarse a cualquier grupo.