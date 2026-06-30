El espacio exterior no es un escenario estático ni lejano. Cada año, el 30 de junio, el calendario global nos invita a dirigir la mirada hacia el firmamento con una mezcla de fascinación y cautela. Instituido oficialmente por las Naciones Unidas, el Día Internacional de los Asteroides busca generar conciencia sobre los riesgos potenciales del impacto de estos objetos rocosos y, al mismo tiempo, difundir las complejas tareas de monitoreo y prevención tecnológica que se llevan a cabo a escala global.
Por qué se celebra el Día Internacional de los Asteroides este 30 de junio
La comunidad científica y los organismos globales recuerdan el impacto de Tunguska de 1908. Cuál es el riesgo real en la actualidad, cuántos objetos se vigilan cerca de la Tierra y las misiones espaciales destinadas a la defensa planetaria.
El eco de Tunguska: la catástrofe que marcó el calendario
La elección de esta fecha no es arbitraria. El 30 de junio de 1908 se produjo el evento de Tunguska, el mayor impacto de un objeto espacial registrado en la historia reciente de la humanidad. Una colosal roca estalló en la atmósfera sobre una remota región de Siberia, Rusia, liberando una energía equivalente a varios megatones. El estallido arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque y derribó cerca de 80 millones de árboles.
Aunque la densidad poblacional del lugar evitó una tragedia humana masiva, la magnitud del fenómeno dejó una lección imperecedera. Décadas más tarde, el 6 de diciembre de 2016, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución A/RES/71/90 para oficializar la jornada. La iniciativa había cobrado fuerza en 2014 gracias al impulso del movimiento "Asteroid Day", promovido por el célebre astrofísico y guitarrista de Queen, Brian May, junto a la Fundación B612 y el astronauta Rusty Schweickart.
El peligro invisible: en 2013, un asteroide de apenas 18 metros de diámetro estalló sobre la ciudad rusa de Cheliábinsk sin previo aviso. La onda expansiva rompió cristales y dañó infraestructuras, provocando más de mil heridos y demostrando que los objetos pequeños también representan una amenaza real.
Defensa planetaria y el rastreo de objetos cercanos
En la actualidad, las agencias espaciales más importantes del mundo, como la NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea), sostienen programas de vigilancia permanente. Bajo la denominación de Objetos Próximos a la Tierra (NEAs, por sus siglas en inglés), los astrónomos escanean los cielos de forma continua. La NASA ya ha identificado más de 16.000 asteroides en las inmediaciones de la órbita terrestre.
Para ser clasificados bajo la categoría de "potencialmente peligrosos", los cuerpos celestes deben cumplir con parámetros estrictos: medir más de 150 metros de diámetro y tener trayectorias que se aproximen a menos de 7,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. El constante monitoreo permite descartar amenazas con años de anticipación o diseñar planes de contingencia.
De la ciencia ficción a la realidad: la tecnología para desviar rocas
La comunidad científica internacional ya no se limita únicamente a observar. En los últimos años, la humanidad pasó a la acción con hitos de ingeniería como la misión DART (Prueba de Redireccionamiento de Doble Asteroide) de la NASA, que logró impactar con éxito la luna del asteroide Didymos (Dimorphos) para modificar su órbita mediante transferencia de impulso cinético. Este tipo de misiones demuestran que, a diferencia de los terremotos o las erupciones volcánicas, el impacto de un asteroide es el único desastre natural predecible y potencialmente evitable con la tecnología actual.
Asimismo, la astronomía en el ámbito hispanohablante cumple un rol fundamental. Mientras España aporta activamente en las redes de monitoreo de basura espacial y alertas tempranas de la Unión Europea, Sudamérica —con Chile a la vanguardia gracias a la limpieza extrema de sus cielos en el desierto de Atacama— alberga instalaciones de telescopios de última generación clave para el descubrimiento de nuevos cuerpos en el Sistema Solar.
Aprender sobre la naturaleza de estos fragmentos rocosos remanentes de la formación de nuestro sistema, visitar observatorios locales o simplemente conversar sobre la importancia de la ciencia en la protección del planeta son las consignas esenciales para transcurrir esta fecha de relevancia global.