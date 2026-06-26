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Hacia una presencia humana permanente: la NASA presentará los planes clave de su Base Lunar

El administrador Jared Isaacman encabezará una conferencia virtual el próximo martes para exponer la hoja de ruta científica, tecnológica y comercial que sentará los cimientos de la colonización en el Polo Sur lunar y el futuro salto a Marte.

Con el apoyo de Blue Origin y Astrobotic, la NASA planea despliegues críticos en el Polo Sur lunar, trazando el camino hacia una presencia humana sostenida.Con el apoyo de Blue Origin y Astrobotic, la NASA planea despliegues críticos en el Polo Sur lunar, trazando el camino hacia una presencia humana sostenida.
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La carrera espacial entra en una fase decisiva para asegurar la presencia humana a largo plazo fuera de la Tierra. La NASA anunció de forma oficial que su administrador, Jared Isaacman, liderará una sesión virtual el próximo martes 30 de junio a las 14:30 (hora del este de Estados Unidos) para revelar los últimos e importantes avances en el desarrollo de su ambiciosa Base Lunar.

Este proyecto científico y de infraestructura busca establecer operaciones permanentes en el satélite terrestre, sirviendo además como el banco de pruebas indispensable antes de emprender las futuras misiones tripuladas hacia Marte. En la presentación participará también Carlos García-Galán, director del programa de la Base Lunar.

nasa base lunarEste proyecto científico y de infraestructura busca establecer operaciones permanentes en el satélite terrestre.

Primera fase: despliegue robótico y tecnológico

El desarrollo del asentamiento no se realizará de manera inmediata, sino a través de una estrategia gradual por etapas. La primera fase estará concentrada en una secuencia acelerada de misiones robóticas automatizadas destinadas a testear nuevas tecnologías de supervivencia, conectividad y energía, además de explorar en detalle el entorno del Polo Sur lunar.

El esquema inicial contempla un ambicioso despliegue de hasta 25 misiones intermedias, de las cuales 21 corresponderán de forma directa a alunizajes críticos. La planificación técnica detallada por la agencia espacial incluye:

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  • Vehículos de movilidad: rovers tripulados y autónomos diseñados para tareas de exploración y preparación del terreno.
  • Drones de exploración: cuatro unidades denominadas "MoonFall" dedicadas a tareas de reconocimiento superficial.
  • Soporte orbital: satélites específicos para la retransmisión de comunicaciones clave y la observación continua del entorno lunar.
  • Sistemas de energía: unidades térmicas alimentadas por radioisótopos nucleares preparadas para resistir las extremas y largas noches lunares.

El objetivo central de este primer segmento es asegurar y validar el funcionamiento de los sistemas dejando una huella física concreta en la superficie lunar a través de la entrega e instalación de cuatro toneladas de carga útil.

FILE PHOTO: Apollo 11 lunar module pilot Buzz Aldrin carries equipment for the Passive Seismic Experiments (in his left hand) and the Laser Ranging Retroreflector (in his right) to the deployment area at Tranquility Base in the Sea of Tranquility on the moon, July 20, 1969. Neil Armstrong/NASA/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. PLEASE SEARCH "50TH ANNIVERSARY OF THE MOON LANDING" FOR ALL PICTURESLa NASA detalla el avance de su Base Lunar, con una estrategia gradual que comenzará con misiones robóticas para probar tecnología en el Polo Sur lunar. REUTERS/File Photo

El rol clave del sector privado

Para materializar este despliegue tecnológico, la NASA articulará sus esfuerzos junto a consorcios de la industria privada y centros académicos internacionales. Entre los vehículos de transporte ya confirmados para las misiones de abastecimiento inicial destacan el módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 1 Endurance, desarrollado por la firma Blue Origin, y el módulo de aterrizaje Griffin, perteneciente a la empresa Astrobotic. Ambas plataformas se encargarán de demostrar capacidades comerciales de movilidad, descenso seguro y transporte de cargas pesadas hacia la hostil región del Polo Sur.

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De acuerdo al cronograma oficial de la agencia, el año 2029 marcará el inicio de la segunda fase del programa. A partir de esa fecha, el proyecto avanzará desde la etapa de pruebas preliminares hacia el ensamblaje directo de infraestructura semipermanente en la Luna.

Será en este punto donde comenzarán formalmente las tareas de logística compleja y habitabilidad continua, proporcionando el hogar y entorno de trabajo definitivo donde residirán los astronautas asignados al programa internacional Artemis.

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