La carrera espacial entra en una fase decisiva para asegurar la presencia humana a largo plazo fuera de la Tierra. La NASA anunció de forma oficial que su administrador, Jared Isaacman, liderará una sesión virtual el próximo martes 30 de junio a las 14:30 (hora del este de Estados Unidos) para revelar los últimos e importantes avances en el desarrollo de su ambiciosa Base Lunar.
Hacia una presencia humana permanente: la NASA presentará los planes clave de su Base Lunar
El administrador Jared Isaacman encabezará una conferencia virtual el próximo martes para exponer la hoja de ruta científica, tecnológica y comercial que sentará los cimientos de la colonización en el Polo Sur lunar y el futuro salto a Marte.
Este proyecto científico y de infraestructura busca establecer operaciones permanentes en el satélite terrestre, sirviendo además como el banco de pruebas indispensable antes de emprender las futuras misiones tripuladas hacia Marte. En la presentación participará también Carlos García-Galán, director del programa de la Base Lunar.
Primera fase: despliegue robótico y tecnológico
El desarrollo del asentamiento no se realizará de manera inmediata, sino a través de una estrategia gradual por etapas. La primera fase estará concentrada en una secuencia acelerada de misiones robóticas automatizadas destinadas a testear nuevas tecnologías de supervivencia, conectividad y energía, además de explorar en detalle el entorno del Polo Sur lunar.
El esquema inicial contempla un ambicioso despliegue de hasta 25 misiones intermedias, de las cuales 21 corresponderán de forma directa a alunizajes críticos. La planificación técnica detallada por la agencia espacial incluye:
- Vehículos de movilidad: rovers tripulados y autónomos diseñados para tareas de exploración y preparación del terreno.
- Drones de exploración: cuatro unidades denominadas "MoonFall" dedicadas a tareas de reconocimiento superficial.
- Soporte orbital: satélites específicos para la retransmisión de comunicaciones clave y la observación continua del entorno lunar.
- Sistemas de energía: unidades térmicas alimentadas por radioisótopos nucleares preparadas para resistir las extremas y largas noches lunares.
El objetivo central de este primer segmento es asegurar y validar el funcionamiento de los sistemas dejando una huella física concreta en la superficie lunar a través de la entrega e instalación de cuatro toneladas de carga útil.
El rol clave del sector privado
Para materializar este despliegue tecnológico, la NASA articulará sus esfuerzos junto a consorcios de la industria privada y centros académicos internacionales. Entre los vehículos de transporte ya confirmados para las misiones de abastecimiento inicial destacan el módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 1 Endurance, desarrollado por la firma Blue Origin, y el módulo de aterrizaje Griffin, perteneciente a la empresa Astrobotic. Ambas plataformas se encargarán de demostrar capacidades comerciales de movilidad, descenso seguro y transporte de cargas pesadas hacia la hostil región del Polo Sur.
De acuerdo al cronograma oficial de la agencia, el año 2029 marcará el inicio de la segunda fase del programa. A partir de esa fecha, el proyecto avanzará desde la etapa de pruebas preliminares hacia el ensamblaje directo de infraestructura semipermanente en la Luna.
Será en este punto donde comenzarán formalmente las tareas de logística compleja y habitabilidad continua, proporcionando el hogar y entorno de trabajo definitivo donde residirán los astronautas asignados al programa internacional Artemis.