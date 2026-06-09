Exploración espacial

La NASA confirmó a los astronautas que participarán de la misión Artemis III para regresar a la Luna

La agencia espacial estadounidense avanzó en la conformación de la tripulación que protagonizará el primer alunizaje tripulado desde 1972. La misión forma parte del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida en la superficie lunar.