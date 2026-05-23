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SpaceX logró completar el 12º vuelo de Starship pese a problemas técnicos

La misión incluyó una exigente reentrada atmosférica, fallas mecánicas antes del despegue y un amerizaje controlado en el océano Índico, en medio de la presión por cumplir con el cronograma de la NASA rumbo a la Luna.

El proyecto avanza en medio de fuertes exigencias técnicas. Crédito: REUTERS.El proyecto avanza en medio de fuertes exigencias técnicas. Crédito: REUTERS.
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La carrera de SpaceX hacia la exploración del espacio profundo atravesó un nuevo episodio de alta complejidad. El 12º vuelo de prueba de su megacohete Starship terminó con dificultades, aunque dejó un resultado alentador para la compañía: consiguió completar un amerizaje controlado en el océano Índico pese a operar gran parte del trayecto con uno de sus motores principales fuera de funcionamiento.

Mirá tambiénLuego de la reprogramación, está todo listo para el espectacular lanzamiento del Starship

La misión se convirtió en una prueba exigente para el sistema, al combinar inconvenientes mecánicos antes del despegue, una intensa reentrada atmosférica y un descenso que puso al límite las capacidades del vehículo.

Fallas y resistencia

El ensayo sirvió para medir la capacidad de respuesta del hardware desarrollado por SpaceX frente a situaciones adversas. A pesar de los problemas registrados durante el recorrido, Starship logró mantenerse operativa y completar el tramo final de la misión.

A SpaceX Super Heavy booster carrying the Starship spacecraft lifts off on its 12th test flight at Starbase, Texas, U.S., May 22, 2026. REUTERS/Steve Nesius TPX IMAGES OF THE DAYLa misión enfrentó inconvenientes mecánicos durante el recorrido.

La compañía liderada por Elon Musk trabaja a contrarreloj para perfeccionar el sistema, considerado clave para futuras misiones de exploración espacial.

El objetivo de la NASA

Uno de los principales desafíos de SpaceX será cumplir con el cronograma previsto por la NASA, que planea utilizar una versión del vehículo como módulo de alunizaje para futuras misiones tripuladas.

The SpaceX Starship and Super Heavy Booster lifts off on its 12th test flight from the SpaceX launch complex in Starbase, Texas, U.S., May 22, 2026. REUTERS/Steve NesiusLa NASA prevé utilizar este vehículo en futuras misiones lunares.

El proyecto forma parte del ambicioso Programa Artemis, con el que la agencia busca concretar el regreso de astronautas a la superficie lunar antes de 2028.

La salida a bolsa y el contexto de presión

El nuevo ensayo ocurrió en un momento clave para la empresa. Apenas 48 horas antes del lanzamiento, SpaceX presentó documentación ante reguladores financieros de Estados Unidos para avanzar con su esperado debut bursátil, previsto para junio.

A SpaceX Super Heavy booster carrying the Starship spacecraft lifts off on its 12th test flight at Starbase, Texas, U.S., May 22, 2026. REUTERS/Steve NesiusEl ensayo puso a prueba la resistencia del sistema aeroespacial.

La eventual salida al mercado podría convertirse en una de las ofertas públicas iniciales más importantes y rentables dentro de la industria tecnológica de los últimos años.

Pese a los avances tecnológicos y las expectativas sobre futuras misiones, el sector continúa enfrentando importantes desafíos. Los recientes problemas técnicos en pruebas y el fallecimiento de un operario en instalaciones de Texas volvieron a poner el foco sobre los riesgos asociados al desarrollo aeroespacial.

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