La carrera de SpaceX hacia la exploración del espacio profundo atravesó un nuevo episodio de alta complejidad. El 12º vuelo de prueba de su megacohete Starship terminó con dificultades, aunque dejó un resultado alentador para la compañía: consiguió completar un amerizaje controlado en el océano Índico pese a operar gran parte del trayecto con uno de sus motores principales fuera de funcionamiento.
SpaceX logró completar el 12º vuelo de Starship pese a problemas técnicos
La misión incluyó una exigente reentrada atmosférica, fallas mecánicas antes del despegue y un amerizaje controlado en el océano Índico, en medio de la presión por cumplir con el cronograma de la NASA rumbo a la Luna.
La misión se convirtió en una prueba exigente para el sistema, al combinar inconvenientes mecánicos antes del despegue, una intensa reentrada atmosférica y un descenso que puso al límite las capacidades del vehículo.
Fallas y resistencia
El ensayo sirvió para medir la capacidad de respuesta del hardware desarrollado por SpaceX frente a situaciones adversas. A pesar de los problemas registrados durante el recorrido, Starship logró mantenerse operativa y completar el tramo final de la misión.
La compañía liderada por Elon Musk trabaja a contrarreloj para perfeccionar el sistema, considerado clave para futuras misiones de exploración espacial.
El objetivo de la NASA
Uno de los principales desafíos de SpaceX será cumplir con el cronograma previsto por la NASA, que planea utilizar una versión del vehículo como módulo de alunizaje para futuras misiones tripuladas.
El proyecto forma parte del ambicioso Programa Artemis, con el que la agencia busca concretar el regreso de astronautas a la superficie lunar antes de 2028.
La salida a bolsa y el contexto de presión
El nuevo ensayo ocurrió en un momento clave para la empresa. Apenas 48 horas antes del lanzamiento, SpaceX presentó documentación ante reguladores financieros de Estados Unidos para avanzar con su esperado debut bursátil, previsto para junio.
La eventual salida al mercado podría convertirse en una de las ofertas públicas iniciales más importantes y rentables dentro de la industria tecnológica de los últimos años.
Pese a los avances tecnológicos y las expectativas sobre futuras misiones, el sector continúa enfrentando importantes desafíos. Los recientes problemas técnicos en pruebas y el fallecimiento de un operario en instalaciones de Texas volvieron a poner el foco sobre los riesgos asociados al desarrollo aeroespacial.