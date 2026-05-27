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Prevé tres lanzamientos en 2026

La Nasa presentó su plan para construir una base en la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos presentó este martes su iniciativa Base Lunar, en la que detalló las fases para establecer de forma permanente la presencia humana en el Polo Sur del satélite, como parte del programa de exploración Artemis, en asociación con Blue Origin.

El plan incluye el uso de energía solar y nuclear para enfrentar el clima extremo, con el objetivo de una presencia humana continua en la Luna.El plan incluye el uso de energía solar y nuclear para enfrentar el clima extremo, con el objetivo de una presencia humana continua en la Luna.
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La NASA presentó este martes el plan destinado a establecer una presencia humana sostenida en el polo Sur de la Luna, en el marco del programa Artemis. En la conferencia participaron Jared Isaacman, Lori Glaze y Carlos García‑Galán, director de Moon Base, y se detallaron las misiones iniciales, vehículos y adjudicaciones.

La agencia explicó que la fase inicial contempla tres misiones no tripuladas en 2026 como parte del plan para asentar cimientos de la base lunar. La primera misión, prevista no antes de septiembre de este año, empleará el módulo Blue Moon Mark 1 Endurance de Blue Origin -propiedad de Jeff Bezos- para alunizar en la cresta del cráter Shackleton y probar interacciones de propulsores y un láser para apoyo orbital.

nasa base lunarCon tres misiones no tripuladas previstas para 2026, la agencia busca cimentar una base lunar en el polo Sur, utilizando tecnología de última generación.

La segunda misión, denominada Moon Base II, llevará más de 500 kilos de carga en el módulo Griffin de Astrobotic y transportará el rover FLIP, mientras que Moon Base III incluirá la carga Lunar Vertex para estudiar los remolinos lunares; estas tres operaciones forman la fase inicial del programa y buscan reducir riesgos antes de misiones tripuladas de Artemis.

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Además, la NASA adjudicó 219 millones de dólares a Astrolab y 220 millones a Lunar Outpost para desarrollar vehículos de movilidad hacia 2028, y anunció la misión MoonFall para enviar cuatro drones que relevarán posibles zonas de alunizaje en el polo Sur.

Detalles de las misiones y los vehículos

Moon Base One usará el aterrizador Blue Moon Mark 1 Endurance de Blue Origin para llevar cargas científicas al Shackleton Connecting Ridge y probar capacidades críticas de aterrizaje; la NASA presentó ese plan como la primera etapa operativa de la iniciativa destinada a la base lunar.

NASA displays newly unveiled lunar base project models from Blue Origin, Lunar Outpost and other companies during a news conference on updated plans for the agency’s Moon Base initiative for a long-term lunar presence, at NASA headquarters in Washington, D.C., U.S., May 26, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstLa NASA exhibe los nuevos modelos del proyecto de base lunar de Blue Origin, Lunar Outpost y otras compañías durante una conferencia de prensa sobre los planes actualizados para la iniciativa de la agencia de la Base Lunar para una presencia lunar a largo plazo, en la sede de la NASA en Washington, D.C., EE. UU. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.

Moon Base II, programada antes de fin de año, empleará el módulo Griffin de Astrobotic para trasladar más de 500 kilogramos, entre ellos el rover FLIP de Astrolab, diseñado para evaluar tecnologías de movilidad que servirán en futuros vehículos lunares.

Moon Base III viajará también en 2026 con Lunar Vertex para investigar remolinos y anomalías de la superficie; las tres misiones no tripuladas tienen por objetivo acumular datos operativos y demostrar tecnologías previas a las misiones tripuladas del programa Artemis.

Cronograma, recursos y metas

En el plan presentado, la fase inicial de construcción incluye el traslado de más de 4 toneladas repartidas en 25 lanzamientos y 21 alunizajes hasta 2029, según la hoja de ruta que la NASA expuso como marco para alcanzar una infraestructura estable en el polo Sur lunar.

NASA Moon Base Program Executive Carlos Garcia-Galan, with NASA Administrator Jared Isaacman and acting Associate Administrator Lori Glaze, announces new contracts for Blue Origin and other companies during a news conference on updated plans for the agency’s Moon Base initiative for a long-term lunar presence, at NASA headquarters in Washington, D.C., U.S., May 26, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstCarlos García-Galán, director del Programa de Bases Lunares de la NASA, junto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman, y la administradora asociada interina, Lori Glaze, anuncian nuevos contratos para Blue Origin y otras compañías durante una conferencia de prensa sobre los planes actualizados para la iniciativa de Bases Lunares de la agencia, que busca una presencia lunar a largo plazo. La conferencia tuvo lugar en la sede de la NASA en Washington, D.C., EE. UU. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.

La segunda etapa, entre 2029 y 2032, prevé 27 lanzamientos y 24 alunizajes y el traslado de 60 toneladas para establecer la infraestructura inicial y permitir misiones tripuladas semestrales; la tercera etapa contempla 29 despegues y 28 alunizajes para transportar 150 toneladas y lograr una presencia continua.

El plan para la generación de energía combina energía solar y opciones nucleares, con capacidades previstas entre 2 y 15 kilovatios y hasta 20 kilovatios con sistemas nucleares, junto con almacenamiento de cientos de kilovatios/hora, para afrontar el clima extremo del satélite.

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“Visualizamos la base lunar como una extensión de cientos de millas cuadradas, dotada de diversos recursos que, en conjunto, contribuyen al objetivo de establecer una presencia lunar permanente”, dijo Carlos García‑Galán, director de Moon Base.

La NASA indicó que en las próximas semanas anunciará nuevas adjudicaciones vinculadas a cargas, demostraciones tecnológicas y misiones robóticas, medidas que forman parte del marco operativo para que Artemis lleve eventualmente astronautas a la región.

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