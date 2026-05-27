La Nasa presentó su plan para construir una base en la Luna

Carlos García-Galán, director del Programa de Bases Lunares de la NASA, junto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman, y la administradora asociada interina, Lori Glaze, anuncian nuevos contratos para Blue Origin y otras compañías durante una conferencia de prensa sobre los planes actualizados para la iniciativa de Bases Lunares de la agencia, que busca una presencia lunar a largo plazo. La conferencia tuvo lugar en la sede de la NASA en Washington, D.C., EE. UU. Foto: REUTERS / Jonathan Ernst.