La NASA presentó este martes el plan destinado a establecer una presencia humana sostenida en el polo Sur de la Luna, en el marco del programa Artemis. En la conferencia participaron Jared Isaacman, Lori Glaze y Carlos García‑Galán, director de Moon Base, y se detallaron las misiones iniciales, vehículos y adjudicaciones.
La Nasa presentó su plan para construir una base en la Luna
La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos presentó este martes su iniciativa Base Lunar, en la que detalló las fases para establecer de forma permanente la presencia humana en el Polo Sur del satélite, como parte del programa de exploración Artemis, en asociación con Blue Origin.
La agencia explicó que la fase inicial contempla tres misiones no tripuladas en 2026 como parte del plan para asentar cimientos de la base lunar. La primera misión, prevista no antes de septiembre de este año, empleará el módulo Blue Moon Mark 1 Endurance de Blue Origin -propiedad de Jeff Bezos- para alunizar en la cresta del cráter Shackleton y probar interacciones de propulsores y un láser para apoyo orbital.
La segunda misión, denominada Moon Base II, llevará más de 500 kilos de carga en el módulo Griffin de Astrobotic y transportará el rover FLIP, mientras que Moon Base III incluirá la carga Lunar Vertex para estudiar los remolinos lunares; estas tres operaciones forman la fase inicial del programa y buscan reducir riesgos antes de misiones tripuladas de Artemis.
Además, la NASA adjudicó 219 millones de dólares a Astrolab y 220 millones a Lunar Outpost para desarrollar vehículos de movilidad hacia 2028, y anunció la misión MoonFall para enviar cuatro drones que relevarán posibles zonas de alunizaje en el polo Sur.
Detalles de las misiones y los vehículos
Moon Base One usará el aterrizador Blue Moon Mark 1 Endurance de Blue Origin para llevar cargas científicas al Shackleton Connecting Ridge y probar capacidades críticas de aterrizaje; la NASA presentó ese plan como la primera etapa operativa de la iniciativa destinada a la base lunar.
Moon Base II, programada antes de fin de año, empleará el módulo Griffin de Astrobotic para trasladar más de 500 kilogramos, entre ellos el rover FLIP de Astrolab, diseñado para evaluar tecnologías de movilidad que servirán en futuros vehículos lunares.
Moon Base III viajará también en 2026 con Lunar Vertex para investigar remolinos y anomalías de la superficie; las tres misiones no tripuladas tienen por objetivo acumular datos operativos y demostrar tecnologías previas a las misiones tripuladas del programa Artemis.
Cronograma, recursos y metas
En el plan presentado, la fase inicial de construcción incluye el traslado de más de 4 toneladas repartidas en 25 lanzamientos y 21 alunizajes hasta 2029, según la hoja de ruta que la NASA expuso como marco para alcanzar una infraestructura estable en el polo Sur lunar.
La segunda etapa, entre 2029 y 2032, prevé 27 lanzamientos y 24 alunizajes y el traslado de 60 toneladas para establecer la infraestructura inicial y permitir misiones tripuladas semestrales; la tercera etapa contempla 29 despegues y 28 alunizajes para transportar 150 toneladas y lograr una presencia continua.
El plan para la generación de energía combina energía solar y opciones nucleares, con capacidades previstas entre 2 y 15 kilovatios y hasta 20 kilovatios con sistemas nucleares, junto con almacenamiento de cientos de kilovatios/hora, para afrontar el clima extremo del satélite.
“Visualizamos la base lunar como una extensión de cientos de millas cuadradas, dotada de diversos recursos que, en conjunto, contribuyen al objetivo de establecer una presencia lunar permanente”, dijo Carlos García‑Galán, director de Moon Base.
La NASA indicó que en las próximas semanas anunciará nuevas adjudicaciones vinculadas a cargas, demostraciones tecnológicas y misiones robóticas, medidas que forman parte del marco operativo para que Artemis lleve eventualmente astronautas a la región.