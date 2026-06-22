Misterio develado:

Astrónomos descubren el gélido origen del cometa interestelar 3I/ATLAS

Un equipo internacional halló niveles récord de deuterio en el agua del objeto cósmico, confirmando que es más viejo que el Sol y que nació en un rincón solitario y congelado de la galaxia antes de que existiera su propio sistema planetario.